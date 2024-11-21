Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Panthera làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Panthera
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty Cổ phần Panthera

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện hệ thống video quảng cáo cho các sản phẩm game của công ty.
Thiết kế Motion/Animation và sản xuất hậu kỳ.
Làm việc với các bộ phận: Art, Animation, FX
Sắp xếp, quản lý kho lưu trữ dữ liệu video/clip và bảo mật dữ liệu.
Thực hiện các công việc khác của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm editor ( ưu tiên có kinh nghiệm mảng game)
Đính kèm Portfolio/Link sản phẩm khi ứng tuyển
Đam mê game, khả năng tư duy, sáng tạo tốt
Sử dụng thành thạo các máy móc, phần mềm về dựng phim, chỉnh sửa hình ảnh
Có kiến thức, kỹ năng về bố cục, màu sắc, ánh sáng.
Vui vẻ, năng động, sáng tạo, trách nhiệm.
Yêu thích việc tạo ra các sản phẩm creative video.

Tại Công ty Cổ phần Panthera Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 - 15.000.000 VND. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/ năm.
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Thưởng cuối năm (T13,14,...) theo doanh thu của công ty và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, nhân viên xuất sắc, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, thích là thưởng ...)
Văn hóa cho phép phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo của nhân sự
Được tham gia các buổi đào tạo, training, workshop nâng cao năng lực, kiến thức, cơ hội phát triển, tăng cấp bậc thường niên.
Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn hàng tháng, hàng năm trong hoặc ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Panthera

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Panthera

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 23 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

