Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THANH MINH ANH làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 33 Trường Chinh, TP Huế

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay Video, ghi hình lại toàn bộ hoạt động và quá trình phát triển của đội ngũ Livia, từ những khoảnh khắc thường ngày, khoảnh khắc đông khách đến các sự kiện quan trọng.

Biên tập nội dung, hình ảnh mang tính kể chuyện, Series, Các liệu trình làm đẹp giúp lan tỏa tinh thần và giá trị của thương hiệu đến khán giả.

Chỉnh sửa những đoạn video tài liệu ngắn hoặc dài phù hợp với từng nền tảng.

Tìm hiểu, thu thập, thông tin về các liệu trình làm đẹp, kiến thức chia sẽ làm đẹp cho nội dung các Video.

Làm việc cùng đội ngũ Marketing và Content để tạo ra những Video chất lượng về các sản phẩm, dịch vụ làm đẹp của Livia.

Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông.

Cập nhật các kiến thức, xu hướng làm đẹp mới trên các nền tảng trong xây dựng Video.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo sự phân công của quản lý.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Không yêu cầu

- Kinh nghiệm:

Tốt nghiệp cao đẳng/ Đại học các ngành liên quan đến Truyền thông, Nghệ thuật, Báo chí hoặc Sản xuất video.

Có kinh nghiệm trong sản xuất chương trình, video trên các nền tảng

Đưa ra được các sản phẩm tài liệu hoặc nội dung đã thực hiện là lợi thế.

Có khả năng sử dụng các công cụ chỉnh sửa video, hình ảnh (Premiere, AI, Photoshop, Capcut, Final Cut, hoặc các phần mềm tương đương)

Sự nhạy bén trong việc kể chuyện qua hình ảnh, đảm bảo nội dung phản ánh đúng tinh thần và giá trị cốt lõi của Livia

Hiểu biết cơ bản về marketing và xây dựng thương hiệu

Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok

Tinh thần sáng tạo cùng sự chủ động và có trách nhiệm với công việc

- Ngoại ngữ: Không yêu cầu

- Ưu tiên: Kinh nghiệm sản xuất nội dung cho Facebook hoặc TikTok về ngành làm đẹp

Tại CÔNG TY TNHH THANH MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thoả thuận

Chính sách mua hàng nội bộ dành riêng cho nhân viên.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Thu nhập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANH MINH ANH

