Tuyển Xây Dựng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô 36 Khu B2 - 23 P. Hòa Quý Q, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn

Hỗ trợ giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Thực hiện các công việc hành chính, giấy tờ liên quan đến dự án.

Làm việc với các bên liên quan như nhà thầu, chủ đầu tư,...

Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên.

Có khả năng đọc hiểu và làm việc với bản vẽ kỹ thuật, đo bóc khối lượng.

Biết làm hồ sơ thanh quyết toán cho công trình.

Có kinh nghiệm thi công công trình xây dựng dân dụng từ 3 năm trở lên;

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức về xây dựng dân dụng.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCad là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Saiko Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Saiko

