Tuyển Xây Dựng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Saiko
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Lô 36 Khu B2
- 23 P. Hòa Quý Q, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Thực hiện các công việc hành chính, giấy tờ liên quan đến dự án.
Làm việc với các bên liên quan như nhà thầu, chủ đầu tư,...
Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên.
Có khả năng đọc hiểu và làm việc với bản vẽ kỹ thuật, đo bóc khối lượng.
Biết làm hồ sơ thanh quyết toán cho công trình.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm thi công công trình xây dựng dân dụng từ 3 năm trở lên;
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức về xây dựng dân dụng.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.
Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCad là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Saiko Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức lương và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Saiko
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
