Tuyển Hành chính Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

1. Trực quầy lễ tân, và hướng dẫn khách khi đến Trung tâm

2. Hỗ trợ, tiếp đón khách tư vấn các gói dịch vụ trong tiệc cưới: Media, món ăn, âm thanh ánh sáng.. (khi có yêu cầu)

3. Tiếp nhận xử lý thư từ, công văn đến và công văn đi, gởi thư ( nếu có).

4. Theo dõi, thực hiện các công việc hành chính khác.

5. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chương trình tiệc của khách hàng đạt hiệu quả cao.

6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

7. Thực hiện tiếp nhận thanh toán tại quầy và xử lí yêu cầu của khách hàng tại tiệc.

8. Ghi nhận, giải đáp thắc mắc và ghi nhận phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng phục vụ

Yêu Cầu Công Việc

Nhanh nhẹn, xử lý tình huống linh hoạt, có kỹ năng giao tiếp

Ngoại hình ưa nhìn

Độ tuổi từ 22 - 32

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương khởi điểm từ 7-9 triệu (có thể tăng trong quá trình thương thảo) + thưởng doanh số, lễ Tết

Bảo hiểm xã hội (HĐLĐ ký từ 2 năm trở lên)

Tháng nghỉ off 4 ngày/ tháng

Giờ làm việc : 8h00 đến 17h30 (Có thể nghỉ sớm hơn với những ngày không có tiệc) và có mặt hỗ trợ với những ngày có tiệc

Cách Thức Ứng Tuyển

