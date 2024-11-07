Tuyển Hành chính Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Hành chính Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Trực quầy lễ tân, và hướng dẫn khách khi đến Trung tâm
2. Hỗ trợ, tiếp đón khách tư vấn các gói dịch vụ trong tiệc cưới: Media, món ăn, âm thanh ánh sáng.. (khi có yêu cầu)
3. Tiếp nhận xử lý thư từ, công văn đến và công văn đi, gởi thư ( nếu có).
4. Theo dõi, thực hiện các công việc hành chính khác.
5. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chương trình tiệc của khách hàng đạt hiệu quả cao.
6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
7. Thực hiện tiếp nhận thanh toán tại quầy và xử lí yêu cầu của khách hàng tại tiệc.
8. Ghi nhận, giải đáp thắc mắc và ghi nhận phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng phục vụ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, xử lý tình huống linh hoạt, có kỹ năng giao tiếp
Ngoại hình ưa nhìn
Độ tuổi từ 22 - 32

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm từ 7-9 triệu (có thể tăng trong quá trình thương thảo) + thưởng doanh số, lễ Tết
Bảo hiểm xã hội (HĐLĐ ký từ 2 năm trở lên)
Tháng nghỉ off 4 ngày/ tháng
Giờ làm việc : 8h00 đến 17h30 (Có thể nghỉ sớm hơn với những ngày không có tiệc) và có mặt hỗ trợ với những ngày có tiệc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương

Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 431 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

