Tuyển Hành chính Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương
- Hà Nội: Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
1. Trực quầy lễ tân, và hướng dẫn khách khi đến Trung tâm
2. Hỗ trợ, tiếp đón khách tư vấn các gói dịch vụ trong tiệc cưới: Media, món ăn, âm thanh ánh sáng.. (khi có yêu cầu)
3. Tiếp nhận xử lý thư từ, công văn đến và công văn đi, gởi thư ( nếu có).
4. Theo dõi, thực hiện các công việc hành chính khác.
5. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chương trình tiệc của khách hàng đạt hiệu quả cao.
6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
7. Thực hiện tiếp nhận thanh toán tại quầy và xử lí yêu cầu của khách hàng tại tiệc.
8. Ghi nhận, giải đáp thắc mắc và ghi nhận phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng phục vụ
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn
Độ tuổi từ 22 - 32
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm xã hội (HĐLĐ ký từ 2 năm trở lên)
Tháng nghỉ off 4 ngày/ tháng
Giờ làm việc : 8h00 đến 17h30 (Có thể nghỉ sớm hơn với những ngày không có tiệc) và có mặt hỗ trợ với những ngày có tiệc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương
