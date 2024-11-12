Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà C10, khu đấu giá 3ha, Đức Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Phụ trách công tác khánh tiết của công ty
Quản lý Văn phòng phẩm, văn thư, lưu trữ
Làm Đề nghị thanh toán
Các công tác lưu trữ hồ sơ, quản trị văn phòng
Phối hợp các phòng ban tổ chức các sự kiện
Các công việc khác liên quan
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, nhiệt huyết, chăm chỉ
Giao tiếp khá
Có tư duy dịch vụ khách hàng nội bộ
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Chấp nhận sinh viên mới ra trường và đang chờ bằng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 -8 triệu
Được cung cấp trang thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại.
Được thưởng các ngày Lễ, Tết, doanh số theo quy định Công ty và Dự án.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, team building, tiệc tất niên, nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm.
Được tham gia các buổi đào tạo kỹ năng từ đội ngũ Quản lý giàu kinh nghiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
