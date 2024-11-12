Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà C10, khu đấu giá 3ha, Đức Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính

Phụ trách công tác khánh tiết của công ty

Quản lý Văn phòng phẩm, văn thư, lưu trữ

Làm Đề nghị thanh toán

Các công tác lưu trữ hồ sơ, quản trị văn phòng

Phối hợp các phòng ban tổ chức các sự kiện

Các công việc khác liên quan

Yêu Cầu Công Việc

Nhanh nhẹn, nhiệt huyết, chăm chỉ

Giao tiếp khá

Có tư duy dịch vụ khách hàng nội bộ

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Chấp nhận sinh viên mới ra trường và đang chờ bằng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6 -8 triệu

Được cung cấp trang thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại.

Được thưởng các ngày Lễ, Tết, doanh số theo quy định Công ty và Dự án.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, team building, tiệc tất niên, nghỉ mát hàng năm.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến, được trải nghiệm công việc văn phòng với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm.

Được tham gia các buổi đào tạo kỹ năng từ đội ngũ Quản lý giàu kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển

