Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Nhà CT4 VIMECO, Đường Tú Mỡ

- Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Trực quầy lễ tân và tiếp đón khách đến làm việc tại VP Bán Hàng
- Tiếp nhận các cuộc gọi đến, cung cấp các thông tin được hỏi hoặc chuyển đến các bộ phận liên quan.
- Tiếp nhận, xử lý thư từ, công văn
- Phối hợp quản trị hành chính văn phòng
- Chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp, sự kiện
- Các công việc khác theo phân công cấp trên

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/ Trung cấp/chuyên ngành du lịch, hành chính – thư ký.
- Số năm kinh nghiệm làm việc 1 - 2 Năm ở vị trí tương đương
- Năng lực / kỹ năng Kỹ năng giao tiếp tốt, lưu loát, giọng nói truyền cảm, thân thiện
- Trình độ ngoại ngữ, tin học, Giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.
==> ƯU TIÊN ĐÃ LÀM TRONG MÔI TRƯỜNG BĐS.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB: 9.000.000 - 11.000.000đ/ tháng
- Phụ cấp gửi xe, Hỗ trợ suất ăn cơm trưa tại VP.
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật.
- Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, ......
- Trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

