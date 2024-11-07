Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà CT4 VIMECO, Đường Tú Mỡ - Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Trực quầy lễ tân và tiếp đón khách đến làm việc tại VP Bán Hàng

- Tiếp nhận các cuộc gọi đến, cung cấp các thông tin được hỏi hoặc chuyển đến các bộ phận liên quan.

- Tiếp nhận, xử lý thư từ, công văn

- Phối hợp quản trị hành chính văn phòng

- Chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp, sự kiện

- Các công việc khác theo phân công cấp trên

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/ Trung cấp/chuyên ngành du lịch, hành chính – thư ký.

- Số năm kinh nghiệm làm việc 1 - 2 Năm ở vị trí tương đương

- Năng lực / kỹ năng Kỹ năng giao tiếp tốt, lưu loát, giọng nói truyền cảm, thân thiện

- Trình độ ngoại ngữ, tin học, Giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

==> ƯU TIÊN ĐÃ LÀM TRONG MÔI TRƯỜNG BĐS.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB: 9.000.000 - 11.000.000đ/ tháng

- Phụ cấp gửi xe, Hỗ trợ suất ăn cơm trưa tại VP.

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật.

- Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, ......

- Trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.

