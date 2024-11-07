Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HIẾU ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Kiểm tra danh sách khách lưu trú trong ngày, xác nhận chính xác có bao nhiêu khách Việt - bao nhiêu khách là người nước ngoài - bao nhiêu vợ chồng - khách nam - khách nữ - tổng số khách lưu trú.

Thực hiện thủ tục khai báo tạm trú cho khách qua Internet với cơ quan chức năng địa phương.

Thực hiện và hoàn thành các công việc tồn đọng từ ca trước.

Tiếp nhận, trả lời và xử lý tất cả các cuộc gọi đến bộ phận lễ tân.

Phối hợp với các bộ phận liên quan đáp ứng các yêu cầu; trả lời các thắc mắc; giải quyết phàn nàn của khách lưu trú.

Giám sát khu vực sảnh, đảm bảo các vấn đề an ninh - an toàn của khách sạn, nếu phát hiện có vấn đề khả nghi, nhanh chóng báo cáo nhân viên an ninh.

Xử lý các vấn đề, sự cố phát sinh trong ca làm việc.

Kiểm tra danh sách khách cần Check-in, Check-out muộn để chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ cần thiết.

Chào đón, giới thiệu phòng phù hợp cho khách Walk-in.

Thực hiện quy trình Check-in, Check-out cho khách theo đúng quy định của khách sạn.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi: 18-30 tuổi

Nam

Ngoại hình ưa nhìn và thân thiện

Có bằng cấp cao đẳng hoặc đại học Quản trị nhà hàng/khách sạn hoặc Quản trị kinh doanh.

Có kinh nghiệm 1 năm tại vị trí tương đương hoặc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

Có tinh thần và kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.

Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft và phần mềm khách sạn Protel là một lợi thế.

Tiếng anh giao tiếp tốt và có ngôn ngữ thứ hai là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIẾU ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Thưởng phí phục vụ (service charge) hằng tháng + tiền bonus theo quý 4tr5

Lương tháng 13.

Phụ cấp cơm trưa, xăng xe và gởi xe miễn phí.

12 ngày nghỉ phép năm theo quy định pháp luật

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24h

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện và có khả năng thăng tiến.

Đào tạo theo quy chuẩn của khách sạn 4 sao.

Đánh giá và tăng lương theo năng lực hằng năm.

Các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIẾU ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin