Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Villa D18 Manor Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp đón khách hàng check in/ Check out
Tư vấn dịch vụ phù hợp cho khách hàng lựa chọn
Đưa phiếu thông tin cho khách điền thông tin và lựa chọn tinh dầu
Giới thiệu và bán các gói combo gói thẻ ưu đãi (10%)
Xin feedback khách hàng sau khi sử dụng xong dịch vụ của Fuji
Thời gian làm việc (được chọn 1 ca):
Ca part-time cố định: 17h30-22h30
Ca Full-time: 9h30-17h30

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 18-30 tuổi
Tiếng Hàn giao tiếp (bắt buộc)
CV ứng viên có ảnh
Ngoại hình dễ nhìn, nhanh nhẹn
Có khát vọng thăng tiến, gắn bó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương ca part-time: 45.000-55.000 VNĐ/ tùy vào năng lực ứng viên
Mức lương ca full-time 8 tiếng: 10.000.000-11.000.000 VNĐ
Mức lương ca > 8 tiếng: Sẽ trao đổi sau nếu ứng viên có nhu cầu
Bảo hiểm xã hội (với ứng viên làm ca từ 8 tiếng/ ngày)
Chế độ lương tháng 13, sinh nhật, du lịch, Year end Party ....
Môi trường trẻ trung, năng động
Có chỗ ở lại cho cán bộ nhân viên
1 tháng được nghỉ 4 ngày ( hạn chế nghỉ thứ 7,chủ nhật)
Thử việc 1 tháng hưởng 85%
Được tiếp xúc với nhiều khách nước ngoài (70% khách nước ngoài)
Lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Phụ trách quầy, Phó quản lý, Quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 76 PHAN KẾ BÍNH, PHƯỜNG CỐNG VỊ, QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

