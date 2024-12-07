Tuyển Khách sạn/Dịch vụ cư trú CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Chiến lược và kế hoạch:

Xây dựng chiến lược marketing tổng thể (dài hạn, ngắn hạn) phù hợp với mục tiêu kinh doanh của các mô hình trong chuỗi.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, và khách hàng mục tiêu để định hướng các hoạt động marketing, chúng tôi tin rằng, việc hiểu và nắm bắt tốt thị trường sẽ là yếu tố then chốt cho tính hiệu quả, thực tế của các kế hoạch. Từ những nghiên cứu, phân tích đó, lập ra kế hoạch marketing dài hạn và ngắn hạn, phân bổ ngân sách hiệu quả.

Phát triển và triển khai các kế hoạch nghiên cứu tiếp thị hợp tác với phân tích hành vi khách hàng, để cung cấp thông tin cho các chiến lược Go-To-Market.

Phối hợp với các bộ phận Bar/Bếp trong mảng phát triển sản phẩm (product): Bộ phận Marketing sẽ đóng vai trò đồng hành cùng các bộ phận Bar/Bếp trong quá trình lập ra kế hoạch sản phẩm bao gồm định hướng sản phẩm của thương hiệu, xây dựng các sản phẩm theo mùa, dịp lễ hoặc theo năm. Đảm bảo rằng sản phẩm khi đến tay khách hàng là các sản phẩm chỉn chu, có chiều sâu và phù hợp với giá trị thương hiệu theo đuổi.