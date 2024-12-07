Tuyển Khách sạn/Dịch vụ cư trú CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Khách sạn/Dịch vụ cư trú CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS

Khách sạn/Dịch vụ cư trú

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: 24 Trương Công Định, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Khách sạn/Dịch vụ cư trú Với Mức Lương Thỏa thuận

 

Chiến lược và kế hoạch:

  • Xây dựng chiến lược marketing tổng thể (dài hạn, ngắn hạn) phù hợp với mục tiêu kinh doanh của các mô hình trong chuỗi.

  • Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, và khách hàng mục tiêu để định hướng các hoạt động marketing, chúng tôi tin rằng, việc hiểu và nắm bắt tốt thị trường sẽ là yếu tố then chốt cho tính hiệu quả, thực tế của các kế hoạch. Từ những nghiên cứu, phân tích đó, lập ra kế hoạch marketing dài hạn và ngắn hạn, phân bổ ngân sách hiệu quả.

  • Phát triển và triển khai các kế hoạch nghiên cứu tiếp thị hợp tác với phân tích hành vi khách hàng, để cung cấp thông tin cho các chiến lược Go-To-Market.

  • Phối hợp với các bộ phận Bar/Bếp trong mảng phát triển sản phẩm (product): Bộ phận Marketing sẽ đóng vai trò đồng hành cùng các bộ phận Bar/Bếp trong quá trình lập ra kế hoạch sản phẩm bao gồm định hướng sản phẩm của thương hiệu, xây dựng các sản phẩm theo mùa, dịp lễ hoặc theo năm. Đảm bảo rằng sản phẩm khi đến tay khách hàng là các sản phẩm chỉn chu, có chiều sâu và phù hợp với giá trị thương hiệu theo đuổi.

  • Phát triển các thương hiệu, chuỗi mới: Marketing Manager phối hợp cùng với BOD trong quá trình xây dựng một thương hiệu hoặc các chuỗi mới từ những bước đầu tiên như định hình thương hiệu và sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, Brand Guideline, kế hoạch tiếp cận thị trường, kế hoạch khai trương và tới giai đoạn tiếp sau.

Triển khai hoạt động marketing:

  • Từ chiến lược Marketing tổng thể, Marketing Manager phối hợp cùng các Leader quản lý các chiến dịch marketing đa kênh (Digital, Online, Offline, PR,...)

  • Social Media: Quản lý việc sáng tạo nội dung, hình ảnh, video, đảm bảo các thông tin này bám sát với Brand Guideline, đánh đúng vào tập khách hàng mục tiêu, thu hút được khách hàng trên các kênh.

  • Digital Marketing: Thiết lập, giám sát các chiến dịch quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, SEO, Email marketing). Marketing Manager cần hiểu được mục đích, chiến thuật, kĩ thuật và thông số, số liệu sử dụng trên các công cụ này. 

  • Cập nhật liên tục thông tin về các sự kiện, hội nghị, hội chợ trong khu vực và cả nước, từ đó lựa chọn các sự kiện, hội nghị, hội chợ phù hợp cho từng thương hiệu tham gia.

  • Xây dựng và phối hợp với các bộ phận liên quan trong công ty để tổ chức các sự kiện, các chương trình khuyến mãi. 

  • Đại diện cho bộ phận Marketing tương tác trực tiếp với các phòng ban khác trong công ty về sản phẩm, bán hàng và dịch vụ, trải nghiệm khách hàng.

Quản Lý Thương Hiệu:

  • Đảm bảo tính nhất quán và giá trị của thương hiệu trên tất cả các kênh truyền thông.

  • Giám sát việc phát triển nội dung truyền thông, bao gồm hình ảnh, video, và bài viết.

  • Đánh giá và cải tiến các hoạt động xây dựng thương hiệu dựa trên phản hồi từ khách hàng và hiệu suất thị trường.

Quản lý ngân sách:

  • Lập kế hoạch, phân bổ, giám sát và tối ưu hóa nguồn tài chính dành cho các hoạt động marketing. Cân đối giữa chiến lược dài hạn (branding) và ngắn hạn (sales-driven)

  • Phân chia ngân sách cho từng hoạt động hoặc chiến dịch:

  • Digital Marketing: Google Ads, Facebook Ads, SEO, Email Marketing…

  • Sự Kiện và Quảng Bá Ngoại Tuyến: Tham gia sự kiện, hội chợ, POSM.

  • Chiến Dịch Thương Hiệu: Quảng cáo truyền hình, in ấn, PR.

  • Chi phí Nghiên Cứu Thị Trường: Thu thập dữ liệu, khảo sát.

Quản lý đội nhóm:

  • Lãnh đạo, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên marketing, tập trung vào yếu tố con người. Hiểu về điểm mạnh, điểm yếu của từng nhân sự để có kế hoạch sử dụng nhân sự phù hợp, luôn duy trì mindset hỗ trợ và tạo động lực cho nhân sự.

  • Lên kế hoạch đào tạo kiến thức, kỹ năng cho nhân sự thuộc bộ phận, tạo điều kiện cho nhân viên được phát triển. Marketing Manager có thể đề xuất các công cụ, khoá học cần thiết để phục vụ cho việc phát triển đội ngũ của mình.

  • Marketing Manager phối hợp với bộ phận Nhân sự để đưa ra kế hoạch về định biên nhân sự, kế hoạch tuyển dụng, biên chế nhân sự cho bộ phận Marketing.

  • Giám sát tiến độ và chất lượng công việc của đội ngũ, đưa đảm bảo đạt được KPIs đề ra. Đảm bảo bộ phận Marketing phối hợp tốt với các bộ phận khác để hoàn thành công việc.

Đánh giá hiệu quả:

  • Theo dõi, phân tích dữ liệu và đo lường hiệu quả của các chiến dịch marketing. Kỹ năng đo lường ROI và hiệu quả chiến dịch marketing bằng các công cụ như Excel, Tableau, hoặc Power BI

  • Lập các báo cáo theo tuần/tháng/quý/năm cho các chiến dịch online/offline, các chương trình khuyến mãi và kế hoạch tổng thể.

  • Đưa ra các đề xuất, các phương án cải thiện nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing và khả năng nâng cao doanh thu của chuỗi với BOD.

Trình Độ và Kinh Nghiệm:

  • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing và 01 năm kinh nghiệm vị trí Marketing Manager.

  • Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 02 năm ở ngành F&B.

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Marketing, Quản trị hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kỹ Năng Chuyên Môn:

  • Có hiểu biết sâu về các nền tảng Marketing (Online, Offline). Có kiến thức vững về Branding, SEO, các công cụ khác (Google Analytics, Meta Ads, Pixel,...).

  • Am hiểu về digital marketing và các nền tảng quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads, TikTok, SEO). 

  • Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu (Google Analytics, CRM, Excel).

  • Có khả năng lập kế hoạch, quản lý đa kênh với nhiều mức ngân sách khác nhau.

  • Am hiểu về hành vi khách hàng và cách tận dụng dữ liệu để cải thiện hiệu quả chiến lược.

Kỹ Năng Quản lý và Cá Nhân:

  • Kỹ năng lãnh đạo: Có khả năng dẫn dắt, đào tạo và phát triển đội ngũ marketing.

  • Kỹ năng giao tiếp: Trình bày ý tưởng rõ ràng, đàm phán tốt với các bên liên quan và tương tác hiệu quả với đội nhóm.

  • Tư duy chiến lược: Biết đặt mục tiêu dài hạn, phân tích cơ hội và rủi ro.

  • Giải quyết vấn đề: Linh hoạt xử lý các tình huống khẩn cấp hoặc mâu thuẫn trong công việc.

  • Quản lý thời gian: Làm việc hiệu quả với nhiều dự án đồng thời, đáp ứng deadline chặt chẽ.

  • Tư duy sáng tạo, phân tích vấn đề

  • Thành thạo tiếng Anh (4 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết)

  • Có thái độ cầu tiến, chủ động. Luôn tôn trọng, lịch sự với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng.

Khả năng làm việc:

  • Thời gian làm việc: 8h/ngày, 6 ngày/tuần, có mặt tối thiểu tại văn phòng & outlet 40h/tuần. 

  • Có khả năng làm việc vào buổi tối từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần và có khả năng sắp xếp OT trong một số giai đoạn cao điểm trong năm.

  • Có khả năng di chuyển, đi công tác giữa các địa điểm kinh doanh ở các thanh phố khác nhau thường xuyên. 

  • Lương cứng + thưởng thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.

  • Lương tháng 13 + thưởng các dịp lễ tết theo quy định công ty.

  • Bảo hiểm Xã hội do công ty chi trả và các quyền lợi khác đầy đủ theo quy định pháp luật.

  • Công ty hỗ trợ chỗ ở đối với ứng viên ngoại tỉnh (phòng riêng, WC riêng trong nhà dành riêng cho Manager Level, đồ dùng đầy đủ tiện nghi).

  • 12 ngày nghỉ có lương mỗi năm và 01 ngày nghỉ tăng thêm sau mỗi 5 năm làm việc.

  • Review lương thưởng hàng năm.

  • Công ty sẵn sàng chi trả các các chi phí cho việc phát triển năng lực của nhân viên: khoá học, đào tạo chuyên môn, license các phần mềm dùng cho công việc/học tập.

  • Thử việc: 02 tháng - 85% lương. 

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 69 Trương Công Định

