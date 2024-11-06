Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 6 ngõ 1 Trường Chinh, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Công việc chi tiết trao đổi cụ thể qua buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng giao tiếp tốt, có kinh nghiệm lễ tân là 1 lợi thế
- Biết sử dụng máy tính
- Ngoại hình ưa nhìn, cân đối.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8-10 triệu + phụ cấp (nếu có) + thưởng (nếu có)
- Thưởng đột xuất, thưởng thành tích, thưởng lễ, tết, sinh nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
