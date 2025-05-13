Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA FATECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA FATECH
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA FATECH

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà số TT3B.31 Khu nhà ở thấp tầng thuộc ô đất TT3, KĐTM Phùng Khoang, P. Trung Văn Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Khảo sát, lên phương án thiết kế các hệ thống máy móc , dây chuyền tự động hóa.
- Kiểm soát các dự án thiết kế được giao
- Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
- Thu nhập: Theo thỏa thuận
- Môi trường công việc chuyên nghiệp

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Thành thạo phần mềm thiết kế 2d, 3d ( Autocad, solidwork...)
- Am hiểu về công nghệ gia công chi tiết máy , lắp ráp máy ....
- Có kinh nghiệm trong thiết kế máy móc tự động hóa

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA FATECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 10 - 20 triệu
- Phụ cấp ăn trưa 600.000đ/ tháng
- Xét lương định kỳ 1 năm 1 lần
- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001
- Được hỗ trợ học phí nâng cao trình độ, chuyên môn
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA FATECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số TT3B.31 Khu nhà ở thấp tầng thuộc ô đất TT3, KĐTM Phùng Khoang, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

