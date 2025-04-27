Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty cổ phần Kết cấu thép cơ khí làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Yên Nghĩa, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Thiết kế bản vẽ shop drawing bằng phần mềm tekla (hạng mục nhà xưởng công nghiệp, nhà thép tiền chế)

Tham gia vào quá trình thiết kế và xây dựng công trình.

Hỗ trợ kỹ sư trưởng trong việc lập kế hoạch thi công.

Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật theo yêu cầu.

Đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật, các tài liệu liên quan đến dự án.

Báo cáo tiến độ công việc cho kỹ sư trưởng.

Làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác trong dự án.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về vật liệu xây dựng và công nghệ xây dựng.

Thành thạo phần mềm vẽ kỹ thuật CAD (AutoCAD, Revit...).

Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó học hỏi.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc.

Tại Công ty cổ phần Kết cấu thép cơ khí Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Kết cấu thép cơ khí

