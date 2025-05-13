Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 39, Tổ 8, Khu phố 1B, Phường Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát, tính toán thiết kế các máy móc, thiết bị trong công ty

Lập danh sách thiết bị tiêu chuẩn, gia công, bóc tách vật tư, lên báo giá, dự toán cho dự án.

Đưa ra các phương án công nghệ - quy trình sản xuất sản phẩm.

Các công việc khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí, cơ điện tử..

Chịu được áp lực cao trong công việc

Sử dụng thành thạo các phần mềm office: Word , Excel…

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad, Solidwork

Biết sử dụng tiếng Anh là một lợi thế

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm

Sẽ được đào tạo khi được nhận vào làm việc

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khoán :12.000.000 – 18.000.000. Có tăng lương đột biến. Khi lên chính thức sẽ trao đổi theo năng lực

Thưởng cuối năm tối thiểu 2 tháng lương - Theo hiệu quả công việc

Được đào tạo thêm chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. …

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch… hàng năm do công ty tổ chức.

Chế độ thưởng tất cả các ngày lễ trong năm …

Đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE

