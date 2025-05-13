Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 39, Tổ 8, Khu phố 1B, Phường Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Khảo sát, tính toán thiết kế các máy móc, thiết bị trong công ty
Lập danh sách thiết bị tiêu chuẩn, gia công, bóc tách vật tư, lên báo giá, dự toán cho dự án.
Đưa ra các phương án công nghệ - quy trình sản xuất sản phẩm.
Các công việc khác khi có yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí, cơ điện tử..
Chịu được áp lực cao trong công việc
Sử dụng thành thạo các phần mềm office: Word , Excel…
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad, Solidwork
Biết sử dụng tiếng Anh là một lợi thế
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm
Sẽ được đào tạo khi được nhận vào làm việc
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương khoán :12.000.000 – 18.000.000. Có tăng lương đột biến. Khi lên chính thức sẽ trao đổi theo năng lực
Thưởng cuối năm tối thiểu 2 tháng lương - Theo hiệu quả công việc
Được đào tạo thêm chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. …
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch… hàng năm do công ty tổ chức.
Chế độ thưởng tất cả các ngày lễ trong năm …
Đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
