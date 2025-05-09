Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty cổ phần đầu tư Newland làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần đầu tư Newland
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công ty cổ phần đầu tư Newland

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty cổ phần đầu tư Newland

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 148 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện các công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng với vai trò Chủ đầu tư;
• Kiểm tra hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện gói thầu để đánh giá, lựa chọn các nhà thầu tư vấn, thi công;
• Lập và kiểm tra công tác lập Hồ sơ mời thầu, Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu;
• Kiểm tra, soát xét và triển khai bóc khối lượng hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ sơ thi công các loại công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp…;
• Lập dự toán, lập Tổng mức đầu tư, phân tích hiệu quả đầu tư …;
• Lập Hồ sơ dự thầu, lên đơn giá dự thầu, giá đàm phán ký hợp đồng với các nhà thầu thi công;
• Theo dõi các chi phí thực hiện dự án theo TMĐT đã được duyệt;
• Thực hiện các thủ tục pháp lý các dự án thuộc địa bàn phụ trách hoặc theo phân công của lãnh đạo Công ty;
• Hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác thẩm định TKCS, TKBVTC, thẩm duyệt PCCC, cấp giấy phép xây dựng cho các hạng mục công trình của dự án;
• Quản lý, triển khai dự toán theo sự phân công của Lãnh đạo;
• Làm việc nhóm, làm việc với các bộ môn liên kết, đối tác, …;
• Cập nhật thường xuyên các văn bản pháp lý hiện hành để vận dụng cho phù hợp với tình hình thực tế;
• Thực hiện các công việc khác của Ban theo sự phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần đầu tư Newland Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Newland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư Newland

Công ty cổ phần đầu tư Newland

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 BT1, Khu đô thị mới Trung Văn Vinaconex 3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

