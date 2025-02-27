Tuyển Trình dược viên Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Tham mưu các cấp lãnh đạo về tổ chức, quản lý các hoạt động nghiên cứu, triển khai, liên kết đào tạo các loại hình đào tạo E - learning; Xây dựng, quản lý và phát triển các loại hình đào tạo E - learning, đánh giá công tác đào tạo E - learning tại các Phòng/Khoa/ Bộ môn thuộc trường ĐH Nguyễn Tất Thành;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và quản lts quá trình đào tạo, quản lý sinh viên theo quy chế của Trường, của Bộ GD&ĐT;

- Giám sát, quản lý đội ngũ IT trong viện để xây dựng hệ thống website cũng như xây dựng hệ thống sever, mạng phục vụ đào tạo trực tuyến

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng dữ liệu

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế hoạt động, quy trình tài liệu hướng dẫn

- Tập huấn phương pháp giảng dạy trực tuyến

- Xây dựng công cụ đánh giá, kiểm soát chất lượng

- Xây dựng học liệu phục vụ đào tạo chính quy, từ xa và các học liệu khác (theo đề xuất của các đơn vị)

- Tổ chức, vận hành các lớp học trực tuyến.

- Các công tác khác theo chỉ đạo của Trưởng đơn vị và Ban giám hiệu