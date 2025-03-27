Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa Thời Gian làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa Thời Gian
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa Thời Gian

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa Thời Gian

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Yuson Tower, 273B Ton Dan Str., Ward 15, Dist. 4, Ho Chi Minh City

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1 Đối nội:
- Tham gia triển khai, điều phối, phối hợp và hỗ trợ phòng ban về việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, các dự án đang triển khai của cty.
- Tham gia xây dựng các chính sách kinh doanh, các quy chế, quy trình, chính sách vận hành và phát triển cho các phòng kinh doanh.
- Tiếp nhận, kiểm tra phối hợp với phòng pháp chế để rà soát đảm bảo về mặt pháp lý các loại công văn, hợp đồng, tài liệu từ các bên có liên quan và trình phê duyệt;
- Soạn thảo các biểu mẫu, công văn, văn bản bằng Tiếng anh hoặc Tiếng Trung, Tiếng Việt hoặc dịch thuật theo yêu cầu của PGĐ Kinh doanh
- Theo dõi, tổng hợp các chỉ số KPI của phòng ban. Báo cáo kịp thời các vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất hướng giải quyết.
2. Đối ngoại:
- Hỗ trợ liên hệ làm việc với khách hàng, đại lý, nhà cung cấp theo yêu cầu công việc của PGĐ Kinh doanh. Tham gia các buổi họp, buổi tiệc tiếp khách hàng.
- Phụ trách đầu mối liên hệ với các Hiệp hội, Tổ chức quốc tế; triển khai các hoạt động marketing, trade marketing, hội nghị quốc tế,... cho phòng dự án
- Hỗ trợ hoặc phụ trách tổ chức thực hiện các hội thảo, hội nghị, sự kiện trong nước và nước ngoài của Công ty.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa Thời Gian

Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa Thời Gian

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: The Yuson Tower, 273B Ton Dan Str., Ward 15, Dist. 4, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

