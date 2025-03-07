Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định và bảo hiểm khác Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện Có cơ hội được đào tạo chuyên môn Thưởng tháng 13 theo kết quả kinh doanh Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các Nhà thuốc

Định kỳ lên lịch thăm, chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng quan trọng.

Hỗ trợ tổ chức các chương trình marketing tại địa bàn phụ trách.

Theo dõi sản phẩm, hoạt động của đối thủ cạnh tranh. Theo dõi Công nợ, tồn kho sản phẩm trên địa bàn.

Báo cáo bán hàng đầy đủ và đúng thời hạn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ. Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành: Dược/ Y / Quản trị Kinh doanh/ Các Kinh Tế khác,...

Sinh viên mới ra trường hoặc có kinh nghiệm Trình Dược Viên/ Chuyên Viên Bán Hàng Kênh GT.

Yêu thích bán hàng, giao tiếp tốt, sức khỏe tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

