Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

BHYT, BHXH, BHTN theo quy định và bảo hiểm khác Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện Có cơ hội được đào tạo chuyên môn Thưởng tháng 13 theo kết quả kinh doanh Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các Nhà thuốc
Định kỳ lên lịch thăm, chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng quan trọng.
Hỗ trợ tổ chức các chương trình marketing tại địa bàn phụ trách.
Theo dõi sản phẩm, hoạt động của đối thủ cạnh tranh. Theo dõi Công nợ, tồn kho sản phẩm trên địa bàn.
Báo cáo bán hàng đầy đủ và đúng thời hạn.
Sinh viên mới ra trường hoặc có kinh nghiệm Trình Dược Viên/ Chuyên Viên Bán Hàng Kênh GT.
Yêu thích bán hàng, giao tiếp tốt, sức khỏe tốt.
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
