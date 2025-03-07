Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định và bảo hiểm khác Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện Có cơ hội được đào tạo chuyên môn Thưởng tháng 13 theo kết quả kinh doanh Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các Nhà thuốc
Định kỳ lên lịch thăm, chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng quan trọng.
Hỗ trợ tổ chức các chương trình marketing tại địa bàn phụ trách.
Theo dõi sản phẩm, hoạt động của đối thủ cạnh tranh. Theo dõi Công nợ, tồn kho sản phẩm trên địa bàn.
Báo cáo bán hàng đầy đủ và đúng thời hạn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ. Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành: Dược/ Y / Quản trị Kinh doanh/ Các Kinh Tế khác,...
Sinh viên mới ra trường hoặc có kinh nghiệm Trình Dược Viên/ Chuyên Viên Bán Hàng Kênh GT.
Yêu thích bán hàng, giao tiếp tốt, sức khỏe tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

