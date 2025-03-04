Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Dược Kim Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty TNHH Dược Kim Đô
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 31/3 – 31/5 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
• Giới thiệu sản phẩm và lấy đơn hàng của nhà thuốc, công ty theo chỉ tiêu.
• Chi tiết sẽ thảo luận khi phỏng vấn.
• Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
• Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành nghề (Ưu tiên cao đẳng Dược & Kinh Tế)
• Ngành nghề ưu tiên: Y tế – Dược, Quản trị kinh doanh, Tiếp thị.
• Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
• Yêu cầu có phương tiện đi lại, giờ giấc linh hoạt.
• Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, tính đồng đội.
Tại Công ty TNHH Dược Kim Đô Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Kim Đô
