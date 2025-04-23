Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Phụ trách cho các hồ sơ và thủ tục giấy tờ cần thiết trong quy trình bán hàng như: Hồ sơ thầu, Hợp đồng, Biên bản giao hàng, Biên bản nghiệm thu, Phụ lục, Công văn liên quan đến Hợp đồng thương mại…

Kết hợp với các bộ phận khác để theo dõi tình hình đơn hàng, thúc đẩy các bên có liên quan thực hiện đúng tiến độ như tạm ứng, giao hàng, nghiệm thu, thanh toán

Theo dõi thanh toán được thỏa thuận PO hoặc Hợp đồng đã ký kết. Phụ trách theo dõi và nhắc nhở công nợ quá hạn (nếu có).

Chuẩn bị, trình ký, chuyển phát văn thư và lưu trữ các hồ sơ liên quan như hợp đồng, phụ lục, PO.

Hỗ trợ Trưởng nhóm để lưu trữ đầy đủ các chứng từ cần thiết cho ISO 9001.

Nhận bàn giao hàng hóa từ kho, kiểm tra, đóng gói và tiến hành giao hàng (hàng thương mại).

Phụ trách báo giá cho mặt hàng thương mại và làm MR cho những đơn hàng thương mại (Material Request).

Các công việc khác được giao từ Trưởng nhóm.