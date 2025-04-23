Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách cho các hồ sơ và thủ tục giấy tờ cần thiết trong quy trình bán hàng như: Hồ sơ thầu, Hợp đồng, Biên bản giao hàng, Biên bản nghiệm thu, Phụ lục, Công văn liên quan đến Hợp đồng thương mại…
Kết hợp với các bộ phận khác để theo dõi tình hình đơn hàng, thúc đẩy các bên có liên quan thực hiện đúng tiến độ như tạm ứng, giao hàng, nghiệm thu, thanh toán
Theo dõi thanh toán được thỏa thuận PO hoặc Hợp đồng đã ký kết. Phụ trách theo dõi và nhắc nhở công nợ quá hạn (nếu có).
Chuẩn bị, trình ký, chuyển phát văn thư và lưu trữ các hồ sơ liên quan như hợp đồng, phụ lục, PO.
Hỗ trợ Trưởng nhóm để lưu trữ đầy đủ các chứng từ cần thiết cho ISO 9001.
Nhận bàn giao hàng hóa từ kho, kiểm tra, đóng gói và tiến hành giao hàng (hàng thương mại).
Phụ trách báo giá cho mặt hàng thương mại và làm MR cho những đơn hàng thương mại (Material Request).
Các công việc khác được giao từ Trưởng nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Trung cấp/Cao đẳng/Đại học liên quan đến lĩnh vực quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc liên quan.
Soạn thảo văn bản chuẩn mực, có hiểu biết tốt về hợp đồng.
Truyền đạt, giao tiếp, thuyết phục và thương lượng tốt.
Chủ động đề ra các kế hoạch công việc và thực hiện được kế hoạch.
Giải quyết vấn đề linh hoạt và hiệu quả.
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
Luôn luôn tìm kiếm cải tiến.
Từng làm trong môi trường kinh doanh dịch vụ kỹ thuật, công nghệ, thiết bị điện,.. là điểm cộng

Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 51 Hoàng Việt, Phường 04, Quận Tân Bình, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

