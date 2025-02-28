Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Được đề nghị mức lương cạnh tranh + bonus vượt target/ bonus theo dự án.

- Cơ hội làm việc với khách hàng nước ngoài, phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế.

- Được đào tạo về quy trình kinh doanh quốc tế.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên Trưởng nhóm, Quản lý., Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ xử lý đơn hàng từ khách hàng.
- Làm việc với nhà máy, bộ phận giao hàng để theo dõi tiến độ đơn hàng.
- Soạn thảo hợp đồng, báo giá, dịch tài liệu, email trao đổi với khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng, duy trì quan hệ hợp tác lâu dài.
- Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong các công việc liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh tốt
- Chịu được áp lực về thời gian và múi giờ quốc tế
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sales quốc tế, trợ lý kinh doanh.
- Thành thạo Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
- Kỹ năng hỗ trợ giao tiếp, xử lý công việc chuyên nghiệp, linh hoạt, làm việc với khách hàng quốc tế.
- Cẩn thận, chủ động, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group

Công Ty Cổ Phần Việt Đức Trí Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12 Duy Tân, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

