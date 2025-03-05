Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Hồ Chí Minh: Hỗ trợ các thiết bị trong quá trình làm việc Phụ cấp và thưởng doanh số theo quy chế công ty Xét tăng lương và thăng tiến hằng năm theo năng lực Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước, Quận 1

- Giới thiệu hình ảnh của công ty đến với khách hàng.

- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách bán hàng đến khách hàng.

- Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng theo đúng lộ trình tuyến đã phân công.

- Lên kế hoạch thăm viếng và chăm sóc khách hàng đều đặn, lập kế hoạch bán hàng đạt được chỉ tiêu theo tháng, quý, năm.

- Thu thập cung cấp những thông tin về các sản phẩm cạnh tranh từ đó lập đề xuất tham mưu cho cấp Quản lý trực tiếp về các chính sách bán hàng, marketing.

- Đảm bảo việc cung ứng hàng hóa kịp thời, giải quyết ổn thỏa những khuyếu nại của khách hàng nếu có, theo dõi, kiểm tra hàng tồn tại điểm bán, thúc đẩy doanh số bán hàng.

Khai thác địa bàn tiềm năng lên kế hoạch phát triển khách hàng mới

- Kiểm tra, theo sát công nợ khách hàng OTC, ETC… đảm bảo không có nợ quá hạn tồn đọng, chịu trách nhiệm về công nợ khách hàng trong khu vực phụ trách.

- Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của bộ phận.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.