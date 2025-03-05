Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hỗ trợ các thiết bị trong quá trình làm việc Phụ cấp và thưởng doanh số theo quy chế công ty Xét tăng lương và thăng tiến hằng năm theo năng lực Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu hình ảnh của công ty đến với khách hàng.
- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách bán hàng đến khách hàng.
- Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng theo đúng lộ trình tuyến đã phân công.
- Lên kế hoạch thăm viếng và chăm sóc khách hàng đều đặn, lập kế hoạch bán hàng đạt được chỉ tiêu theo tháng, quý, năm.
- Thu thập cung cấp những thông tin về các sản phẩm cạnh tranh từ đó lập đề xuất tham mưu cho cấp Quản lý trực tiếp về các chính sách bán hàng, marketing.
- Đảm bảo việc cung ứng hàng hóa kịp thời, giải quyết ổn thỏa những khuyếu nại của khách hàng nếu có, theo dõi, kiểm tra hàng tồn tại điểm bán, thúc đẩy doanh số bán hàng.
Khai thác địa bàn tiềm năng lên kế hoạch phát triển khách hàng mới
- Kiểm tra, theo sát công nợ khách hàng OTC, ETC… đảm bảo không có nợ quá hạn tồn đọng, chịu trách nhiệm về công nợ khách hàng trong khu vực phụ trách.
- Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của bộ phận.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Từ Trung cấp trở lên (ngành Dược)
- Kinh nghiệm: Tương đương 01 năm kinh nghiệm về ngành Dược.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Biệt Thự V3, Đường số 23, KDC Phước Kiển A, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

