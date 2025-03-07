Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UNITED VISION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UNITED VISION
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Trợ lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UNITED VISION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Môi trường làm việc chuyên nghiệp với mức lương thưởng hấp dẫn, đúng với năng lực của bản thân. Được hưởng các khoản BHXH, BHYT, BHTN, phép năm theo quy định Thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty Tiệc Trung Thu, Tiệc Giáng Sinh, Tiệc cuối năm... Chế độ ngày sinh nhật lương x 2, Quận 5

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng thông qua nhân viên kinh doanh để làm: Báo giá, kiểm tra hàng tồn kho.
2. Lên đơn hàng trên phần mềm quản lý công ty BRAVO Phụ trách tiếp nhận và lên đơn hàng cho những khách hàng của Cty
3. Duyệt đơn hàng Nguyên Vật Liệu hằng ngày và làm báo cáo giao hàng hằng ngày
4. Kiểm tra lại danh sách đặt hàng Nguyên vật liệu hoặc socola gửi ra Hà Nội và Đà Nẵng. Cân đối lượng hàng hóa và Nguyên vật liệu cho HCM, Hà Nội, Đà Nẵng. Đảm bảo lượng hàng bán và tồn kho.
5. Phụ trách soạn thảo hợp đồng, tất cả giấy tờ về đề nghị thanh toán và đề nghị tạm ứng liên quan đến đơn hàng.... khi nhân viên kinh doanh đã chốt bảng báo giá với khách hàng.
6. Trình kí Hợp Đồng Mua Bán và Lưu trữ: Trình ký hợp đồng cho Kế Toán Trưởng và Ban Giám Đốc. Sau đó, gửi hợp đồng đã trình ký lại cho BP Kinh Doanh, đồng thời cập nhật vào bảng theo dõi hợp đồng đã ký..... Sau khi nhận lại hợp đồng từ nhân viên kinh doanh: scan hợp đồng, lưu file Scan đồng thời chuyển hợp đồng mua bán đã đầy đủ chữ ký cho BP. Kế toán lưu trữ.
6. Trình kí Hợp Đồng Mua Bán và Lưu trữ:
7. Theo dõi thanh toán của khách theo hợp đồng mua bán mà mình phụ trách.
8. Làm báo cáo giao hàng máy móc trong tháng, cập nhật hàng ngày vào file báo cáo và gửi Ban Giám Đốc.
9. Hàng tháng làm báo cáo chăm sóc khách hàng gửi cho Bộ Phận chăm sóc khách hàng.
10. Kiểm tra và báo giá về Socola Nghệ Thuât cho bộ phận kinh doanh.
11. Hỗ trợ bộ phận sản xuất về nguyên liệu (lên đơn đặt hàng Nguyên vật liệu cho bộ phận Sản Xuất), về khuôn đĩa (Khi có khách đặt khuôn đĩa mới báo với thiết kế thiết kế khuôn), Đề xuất tăng ca cho bộ phận sản xuất khi nhu cầu đặt hàng cao.....
12. Điều phối giao nhận và đặt xe giao hàng máy móc.
13. Làm và gửi báo cáo trực tiếp theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
14. Một số công việc khác của bộ phận kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn Tốt nghiêp̣ TC/CĐ/ĐH chuyên ngành QTKD, Kinh tế, ...
2. Kỹ năng:
- Thành thạo tin học văn phòng: excel, word...
- Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.
- Biết cách tổ chức, sắp xếp công việc.
- Có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.
- Có tinh thần học hỏi, siêng năng, nhanh nheṇ , cẩn thận.
- Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
- Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
3. Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí sale admin
4. Tính cách: Đạo đức/ Uy tín cá nhân/ Tính gắn kết lâu dài/ Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng.
- Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7: Sáng 8h00-12h00, chiều từ 13h30 -17h30 (nghỉ trưa 1.5 tiếng)
- Địa điểm làm việc: Số 7 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UNITED VISION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UNITED VISION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UNITED VISION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HCM: 07 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, Quận 5, HCM/ Hà Nội: 76 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội / Đà Nẵng: 452 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Tp.ĐN

