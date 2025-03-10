Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH TMDV Trường Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Trực tiếp Livestream trên Shopee và Tiktok: giới thiệu và bán các sản phẩm máy khoan máy mài chạy pin, thiết bị xây dựng cầm tay

Ghi hình và quay video livestream giới thiệu sản phẩm, nhãn hàng, tính năng sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi...

Hướng dẫn, giải đáp, trả lời khách về tính năng, giá bán, CTKM, bỏ sản phẩm vào giỏ hay đặt hàng, chia sẻ, bình luận, lấy mã giảm giá, xem danh sách sản phẩm,

Trò chuyện với người xem để giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem về sản phẩm,giá bán, CTKM,...cách sử dụng sản phẩm, Voucher, cách đặt hàng, mua hàng

Trở thành người mẫu đại diện cho các clip Tik Tok giới thiệu, quảng cáo sản phẩm cho các thương hiệu của công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc (nếu có)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng, tự tin trước ống kính.

Ít nhất 3 tháng kinh nghiệm Livestream các nền tảng Tiktok, Shopee.

Giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát, dễ nghe, thu hút, dẫn dắt người xem.

Tại Công Ty TNHH TMDV Trường Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8-10 triệu + Thưởng KPIs + Hoa hồng Doanh số ....

Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13 tuỳ theo tình hình kinh doanh của công ty;

Có hỗ trợ tiền Grab cho nhân viên nếu như Livestream ca trễ.

Các chương trình, hoạt động Teambuiding, du lịch nghỉ mát;

Chế độ BHXH-BHYT-BHTN và nghỉ phép theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV Trường Thịnh Phát

