Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện các hoạt động bán hàng và marketing tại bệnh viện bao gồm cả trong thầu và ngoài thầu tại các địa bàn được giao đảm bảo luôn đạt doanh số được giao.

- Xây dựng mối quan hệ tốt với các khách hàng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp.

- Làm việc khoa dược và kho chẵn/lẻ, bộ phận đặt hàng để đảm bảo hàng luôn được dự trù đủ cho bác sỹ sử dụng.

- Theo dõi và xây dựng danh mục tại địa bàn được giao.

- Nắm bắt, cập nhật thông tin thị trường, các sản phẩm cạnh tranh.

- Phân tích và đánh giá tiềm năng của địa bàn, đề xuất các hoạt động phù hợp tại địa bàn để mang lại hiệu quả cao nhất.

- Hỗ trợ bộ phận kế toán trong công việc nghiệm thu và thanh toán.