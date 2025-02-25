Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các hoạt động bán hàng và marketing tại bệnh viện bao gồm cả trong thầu và ngoài thầu tại các địa bàn được giao đảm bảo luôn đạt doanh số được giao.
- Xây dựng mối quan hệ tốt với các khách hàng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp.
- Làm việc khoa dược và kho chẵn/lẻ, bộ phận đặt hàng để đảm bảo hàng luôn được dự trù đủ cho bác sỹ sử dụng.
- Theo dõi và xây dựng danh mục tại địa bàn được giao.
- Nắm bắt, cập nhật thông tin thị trường, các sản phẩm cạnh tranh.
- Phân tích và đánh giá tiềm năng của địa bàn, đề xuất các hoạt động phù hợp tại địa bàn để mang lại hiệu quả cao nhất.
- Hỗ trợ bộ phận kế toán trong công việc nghiệm thu và thanh toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp ngành Dược
- Kinh nghiệm: Chuyên trình dược kênh bệnh viện tại TP.HCM.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 43 đường D7, khu phố 4, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

