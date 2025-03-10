Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH IDOCTOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 20 đống đa, phường 2,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Đến các cơ sở thuộc phạm quy trong lĩnh vực dược mỹ phẩm để tư vấn về sản phẩm
Thông báo đến cho đối tác và khách hàng về sự kiện, chương trình khuyến mãi,... của công ty.
Tạo dựng, duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với đối tác, khách hàng, xây dựng niềm tin, sự uy tín của công ty
Năm bắt tâm lý khách hàng
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tổi thiếu 1 năm kinh nghiệm thực chiến ở vị trí: trình dược viên, bán dược mỹ phẩm tại các nhà thuốc….
Không ngại di chuyển
Đam mê kiếm tiền
Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành: dược, điều dưỡng hoặc có kinh nghiệm trong ngành sale dược mỹ phẩm là điểm cộng
Nam/nữ: sinh năm 2000 trở lên
Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 9-12 triệu + hoa hồng+ phụ cấp
Tham gia đầy đủ BHXH
Du lịch, thưởng lễ tết
Phép năm theo luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR
