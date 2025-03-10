Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH IDOCTOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 20 đống đa, phường 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Đến các cơ sở thuộc phạm quy trong lĩnh vực dược mỹ phẩm để tư vấn về sản phẩm

Thông báo đến cho đối tác và khách hàng về sự kiện, chương trình khuyến mãi,... của công ty.

Tạo dựng, duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với đối tác, khách hàng, xây dựng niềm tin, sự uy tín của công ty

Năm bắt tâm lý khách hàng

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tổi thiếu 1 năm kinh nghiệm thực chiến ở vị trí: trình dược viên, bán dược mỹ phẩm tại các nhà thuốc….

Không ngại di chuyển

Đam mê kiếm tiền

Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành: dược, điều dưỡng hoặc có kinh nghiệm trong ngành sale dược mỹ phẩm là điểm cộng

Nam/nữ: sinh năm 2000 trở lên

Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9-12 triệu + hoa hồng+ phụ cấp

Tham gia đầy đủ BHXH

Du lịch, thưởng lễ tết

Phép năm theo luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR

