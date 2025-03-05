Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BOBBIDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 233 Đồng Cổ, Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

- Thực hiện nhiệm vụ set up phiên live, livestream giới thiệu sản phẩm và chương trình bán của công ty trên các nền tảng TMDT Shopee/Tiktok (số lượng ca livestream không ít hơn 5 phiên live/ tuần, 3h-4h/phiên)

- Thực hiện chat tư vấn mua hàng và chăm sóc khách hàng trên các nền tảng TMDT: shopee, tiktok, facebook

- VJ xây kênh bán hàng, phát triển nội dung social, có yếu tố sáng tạo và phù hợp với giới trẻ

- Hỗ trợ các khâu trong vận hành sàn, listing mới và tối ưu listing trên sàn TMDT theo yêu cầu của team lead

- Thời gian làm việc: 8h/ngày, linh hoạt theo ca làm việc

- Tự tin khi nói chuyện, chia sẻ trước ống kính, màn hình, yêu thích công việc bán hàng

- Có giọng nói chuẩn, hay, khả năng diễn đạt lưu loát, giao lưu hoạt bát, có khiếu nói chuyện vui vẻ hài hước, sẵn sàng học bài bản về livestream chuyên nghiệp và gia tăng năng lượng nói trước đám đông

- Yêu thích ngạch TMDT, sẵn sàng CSKH, tư vấn chăm sóc, làm việc trực tiếp với khách hàng

- Có tinh thần học hỏi tốt, và trách nhiệm khi hoàn thành mục tiêu được giao, chịu được áp lực trong công việc

- Có khả năng đáp ứng làm việc linh hoạt thời gian

- Có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm livestream hoặc đã có hiểu biết về chăm sóc em bé là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BOBBIDI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 6,000,000 VND -10,000,000 + COM (Tổng thu nhập 9-15 tr tùy năng lực và đánh giá kinh nghiệm khi phỏng vấn)

- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi cho nhân viên chính thức

- Được đào tạo bài bản về hoạt động TMDT, sản phẩm và thông tin thương hiệu

- Có cơ hội phát triển năng lực chuyên môn trong lĩnh vực TMDT

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, hòa đồng dựa trên cơ sở hợp tác, chia sẻ cùng nhau phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BOBBIDI

