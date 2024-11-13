Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH ASSISTANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại CÔNG TY TNHH ASSISTANCE
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 5
- 6 CC Cafe Apartment 42 Nguyễn Huệ, P Bến Nghé, Q1, HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Chuẩn bị và phục vụ đồ ăn, thức uống cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn của nhà hàng.
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc và dụng cụ phục vụ.
Hỗ trợ các công việc khác của nhà hàng khi được yêu cầu.
Làm việc theo ca, tuân thủ giờ giấc và quy định của nhà hàng.
Giao tiếp tốt với đồng nghiệp và khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Có tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc tích cực.
Có khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.
Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH ASSISTANCE Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
Có cơ hội được đào tạo và nâng cao tay nghề.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ASSISTANCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
