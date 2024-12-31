Tuyển Phụ bếp Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Phụ bếp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị các nguyên liệu và dụng cụ làm bánh
Chuẩn bị các thực phẩm như bột, trứng, sữa,...
Chuẩn bị và làm các món bánh mỳ/ bánh ngọt theo nhu cầu của Bếp bánh.
Trang trí một số loại bánh theo yêu cầu.
Chấp hành đúng các quy định về chất lượng món ăn theo tiêu chuẩn định lượng, đồng thời thực hành tiết kiệm nguyên liệu và thực phẩm.
Dọn dẹp, vệ sinh khu vực làm việc trước và sau khi làm bánh. Sắp xếp và bảo quản nguyên vật liệu sau khi hết ca làm việc.
Đảm bảo các quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm
Kiểm tra và bảo quản các loại dụng cụ làm bánh trong nhà bếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế
Tốt nghiệp chuyên ngành Bếp hoặc có chứng chỉ nghề.
Yêu thích & Muốn gắn bó lâu dài với Khách sạn.

Tại Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Thì Được Hưởng Những Gì

02 Tháng thử việc nhận nguyên Lương Thưởng phí dịch vụ BHXH
05 ngày làm việc theo quy định & 02 ngày nghỉ tuần
Đồng phục và bữa ăn theo ca được cung cấp bởi Khách sạn
Taxi cho nhân viên làm ca muộn
Các khóa đào tạo trong nước và quốc tế
Cơ hội đi công tác tại các Khách sạn trong cùng tập đoàn
Làm việc tại khu vực bể bơi với trang thiết bị hiện đại, cao cấp
Khám sức khỏe định kỳ, BHXH theo Luật & Bảo hiểm tai nạn 24/24
Trợ cấp cưới hỏi, trợ cấp ma chay; Thăm hỏi ốm đau
Quà cho em bé mới sinh; Thiệp sinh nhật
Chương trình Giá Ưu Đãi Dành Cho Nhân Viên
Chương trình Chăm sóc nhân viên & Tuần lễ tôn vinh nhân viên
Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Tập đoàn khách sạn 5 sao cao cấp và sang trọng nhất thế giới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Bãi Khem, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

