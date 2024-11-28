Tuyển Phụ bếp Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Phụ bếp Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Phụ bếp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Sân bay Tân Sơn Nhất, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện sơ chế, chế biến món theo order.
- Đảm bảo An toàn Thực phẩm
- Vệ sinh khu vực làm việc, các công việc theo yêu cầu QL...

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực
Kinh nghiệm bếp 1 năm, được đào tạo, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7.400.000
- Các phần phụ cấp trong thời gian thử việc hưởng 100% bao gồm:
· Phụ cấp: ăn ca 910.000/ tháng ( Hưởng theo thời gian đi làm thực tế )
· Đi lại: 200.000 đ/ tháng ( Hưởng theo thời gian đi làm thực tế )
· Phụ cấp khác: 150.000 đ/ tháng ( Hưởng theo thời gian đi làm thực tế )
· Nhà ở: 500.000 đ/ tháng
· Lương kinh doanh: Từ 500.000 đến 2.000.000 tùy theo doanh thu cửa hàng.
TỔNG THU NHẬP: TỪ 8.500.000 ĐẾN 10.000.000 Đ/ THÁNG
- Thử việc 02 tháng
- Sau thử việc được ký Hợp đồng lao động tham gia BHYT, BHXH..., tổ chức du lịch thường niên, phép năm...
- Thưởng vào các ngày lễ lớn (2/9, 01/01 và 30/04), tặng quà vào các dịp 08/03, 20/10, Tết Âm lịch, thưởng lương tháng 13...
- Công đoàn thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P315 Khách sạn Thể thao - 15 Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

