Tuyển Phụ bếp Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sân bay Tân Sơn Nhất, Tân Bình, Quận Tân Bình

- Thực hiện sơ chế, chế biến món theo order.

- Đảm bảo An toàn Thực phẩm

- Vệ sinh khu vực làm việc, các công việc theo yêu cầu QL...

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

Kinh nghiệm bếp 1 năm, được đào tạo, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7.400.000

- Các phần phụ cấp trong thời gian thử việc hưởng 100% bao gồm:

· Phụ cấp: ăn ca 910.000/ tháng ( Hưởng theo thời gian đi làm thực tế )

· Đi lại: 200.000 đ/ tháng ( Hưởng theo thời gian đi làm thực tế )

· Phụ cấp khác: 150.000 đ/ tháng ( Hưởng theo thời gian đi làm thực tế )

· Nhà ở: 500.000 đ/ tháng

· Lương kinh doanh: Từ 500.000 đến 2.000.000 tùy theo doanh thu cửa hàng.

TỔNG THU NHẬP: TỪ 8.500.000 ĐẾN 10.000.000 Đ/ THÁNG

- Thử việc 02 tháng

- Sau thử việc được ký Hợp đồng lao động tham gia BHYT, BHXH..., tổ chức du lịch thường niên, phép năm...

- Thưởng vào các ngày lễ lớn (2/9, 01/01 và 30/04), tặng quà vào các dịp 08/03, 20/10, Tết Âm lịch, thưởng lương tháng 13...

- Công đoàn thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

