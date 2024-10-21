Tuyển Phụ bếp CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

- Phụ bếp: Hỗ trợ bếp chính trong việc sơ chế nguyên vật liệu, trang trí món ăn

- Kiểm tra món trước khi ra quầy

- Nhận, kiểm hàng hóa nhập/lưu kho

- Giữ gìn vệ sinh và bảo quản các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ trong bếp

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phụ bếp: (Fulltime/Parttime)

- Tuổi từ đủ 18, yêu thích công việc nhà hàng, sạch sẽ, chịu khó học hỏi

Yêu cầu chung:

- Thời gian làm việc:

+ Fulltime 8 tiếng xoay ca (Ca sáng: 9h00 đến 18h00; Ca chiều: 14h00 đến 23h00) (Giờ làm việc có thể có sự chênh lệch giữa các nhà hàng).

+ Parttime: 5-6 tiếng (đăng ký lịch linh động, ưu tiên xoay ca sáng tối)

Ca sáng: 9h - 15h

Ca chiều: 17h - 23h (Lễ Tết có thể về trễ sau 23h30)

Tại CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng hấp dẫn; Thu nhập 5-8tr/ Tháng (full-time), thu nhập từ 26.000-30.000/ Giờ (Part-time)

- Lương x400% giai đoạn Tết

- Phụ cấp tiền ăn đến 800.000đ/tháng

- Thưởng thành tích, thưởng tháng 13, 14

- Bảo hiểm tại nạn 24/24

- Ưu đãi từ 10% tại tất cả nhà hàng thuộc hệ thống Golden Gate (Manwah, Gogi House, Kichi Kichi, Ashima, Crystal Jade, Isushi v.v...)

- Cơ hội phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng, hệ thống nhà hàng lớn toàn quốc hơn 20 thương hiệu hàng đầu

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật được tổ chức hàng Quý, Nhân viên xuất sắc hàng tháng, Teambuilding, Outing Trip, Year End Party....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin