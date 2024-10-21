Tuyển Phụ bếp CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Phụ bếp

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

- Phụ bếp: Hỗ trợ bếp chính trong việc sơ chế nguyên vật liệu, trang trí món ăn
- Kiểm tra món trước khi ra quầy
- Nhận, kiểm hàng hóa nhập/lưu kho
- Giữ gìn vệ sinh và bảo quản các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ trong bếp
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phụ bếp: (Fulltime/Parttime)
- Tuổi từ đủ 18, yêu thích công việc nhà hàng, sạch sẽ, chịu khó học hỏi
Yêu cầu chung:
- Thời gian làm việc:
+ Fulltime 8 tiếng xoay ca (Ca sáng: 9h00 đến 18h00; Ca chiều: 14h00 đến 23h00) (Giờ làm việc có thể có sự chênh lệch giữa các nhà hàng).
+ Parttime: 5-6 tiếng (đăng ký lịch linh động, ưu tiên xoay ca sáng tối)
Ca sáng: 9h - 15h
Ca chiều: 17h - 23h (Lễ Tết có thể về trễ sau 23h30)

Tại CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng hấp dẫn; Thu nhập 5-8tr/ Tháng (full-time), thu nhập từ 26.000-30.000/ Giờ (Part-time)
- Lương x400% giai đoạn Tết
- Phụ cấp tiền ăn đến 800.000đ/tháng
- Thưởng thành tích, thưởng tháng 13, 14
- Bảo hiểm tại nạn 24/24
- Ưu đãi từ 10% tại tất cả nhà hàng thuộc hệ thống Golden Gate (Manwah, Gogi House, Kichi Kichi, Ashima, Crystal Jade, Isushi v.v...)
- Cơ hội phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng, hệ thống nhà hàng lớn toàn quốc hơn 20 thương hiệu hàng đầu
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật được tổ chức hàng Quý, Nhân viên xuất sắc hàng tháng, Teambuilding, Outing Trip, Year End Party....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 7th Floor, Giga Mall, 240-242 Pham Van Dong Street, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

