Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Chang Modenr Thai cuisine 109 Nguyễn thị Định, Cầu Giấy, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Phụ trách công việc sơ chế món ăn, chuẩn bị nguyên vật liệu
Phụ cho Bếp chính nấu các món ăn chính trong nhà hàng
Vệ sinh nhà hàng theo quy định chung
Thời gian làm việc: Ca thẳng 8 tiếng, 6 ngày/tuần, xoay ca linh hoạt
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên,
Từ 18 tuổi, có thời gian linh hoạt xoay ca sáng/trưa/tối; làm các ngày cuối tuần và các ngày Lễ trong năm.
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, năng động, trung thực, gắn bó lâu dài.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, lên đến 6,5 triệu: lương cơ bản + phụ cấp +Tips
Đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động: BHYT / BHXH / BHTN.
Đặc biệt còn được hưởng Bảo hiểm tai nạn 24 / 24.
Được tham gia chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ.
Chương trình teambuilding, tiệc cuối năm hằng năm.
Được đào tạo thêm các nghiệp vụ bếp nếu chưa có kinh nghiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
