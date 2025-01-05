Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chang Modenr Thai cuisine 109 Nguyễn thị Định, Cầu Giấy, Quận Hai Bà Trưng

Phụ trách công việc sơ chế món ăn, chuẩn bị nguyên vật liệu

Phụ cho Bếp chính nấu các món ăn chính trong nhà hàng

Vệ sinh nhà hàng theo quy định chung

Thời gian làm việc: Ca thẳng 8 tiếng, 6 ngày/tuần, xoay ca linh hoạt

Tốt nghiệp THPT trở lên,

Từ 18 tuổi, có thời gian linh hoạt xoay ca sáng/trưa/tối; làm các ngày cuối tuần và các ngày Lễ trong năm.

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, năng động, trung thực, gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, lên đến 6,5 triệu: lương cơ bản + phụ cấp +Tips

Đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động: BHYT / BHXH / BHTN.

Đặc biệt còn được hưởng Bảo hiểm tai nạn 24 / 24.

Được tham gia chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ.

Chương trình teambuilding, tiệc cuối năm hằng năm.

Được đào tạo thêm các nghiệp vụ bếp nếu chưa có kinh nghiệm.

