Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lầu 5, Số 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Soạn thảo và quản lý các văn bản hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh theo từng dự án:
+ Làm các hồ sơ dự án: hồ sơ đầu vào,hồ sơ thanh toán, quyết toán, nghiệm thu công trình,…
- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận cán bộ kỹ thuật để xử lý các tình huống phát sinh .
+ Soạn thảo các văn bản cần thiết trong quá trình thi công khi được yêu cầu ( biên bản kiểm tra vật tư, công văn hỗ trợ đóng nước,…). Theo dõi, ghi nhận và giải đáp các thắc mắc với các bên liên quan trong quá trình triển khai dự án
- Làm các quyết toán vật tư, biên bản nghiệm thu, bảng quyết toán, các giấy tờ cần thiết để hoàn thành hồ sơ quyết toán công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư
- Nộp hồ sơ quyết toán cho chủ đầu tư, theo dõi đồng thời đốc thúc tiến độ kiểm tra hồ sơ của chủ đầu tư, sữa lỗi khi có yêu cầu.
- Theo dõi công nợ, gọi nhắc nợ khi đến hạn.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành: Kinh tế xây dựng/ Quản lý xây dựng, quản lý dự án, xây dựng... các ngành khác có liên quan. Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu từ 2 -3 năm trở lên, tuổi từ năm sinh 1998 đến 1988
Sử dụng được Tiếng Anh ( biết viết mail tiếng Anh, đọc dich hồ sơ, có thể làm hồ sơ văn bản song ngữ…) giao tiếp cơ bản càng tốt,…
Thành thạo tin học văn phòng
Sẵn sàng đi công tác Tỉnh khi cần

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ :14 - 18 TRIỆU + phụ cấp xăng+ phụ cấp công tác phí, xét tăng lương hằng năm
Công ty thanh toán nhà ở, thanh toán chi phí đi lại khi đi công tác Tỉnh
Đóng BHXH đầy đủ, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng các dịp Lễ tết, du lịch, chế độ công đoàn thăm hỏi, chúc mừng kết hôn, sinh con, đau ốm,… đầy đủ chế độ
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, xây dựng và phát triển sự nghiệp lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 5, Số 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

