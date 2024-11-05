Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 29 Triệu

Mức lương 22 - 29 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Nghiên cứu, đề xuất các tính năng mới (Cũng như cải tiến/ nâng cao) cho sản phẩm để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Lên kế hoạch cho các giai đoạn phát hành (sprint hoặc các đợt phát hành), đưa ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn.

Đánh giá tiến độ và điều chỉnh backlog khi có sự thay đổi về nhu cầu của sản phẩm

Tương tác với các phòng ban, bộ phận liên quan trong quá trình làm việc để tạo ra sản phẩm mang tính hiệu quả

Làm việc với BA để đảm bảo các tài liệu PRD được chuyển thành nhiệm vụ, triển khai và lên kế hoạch phát hành.

Theo dõi việc cải thiện và báo cáo về hiệu suất và trải nghiệm người dùng được đo lường dựa trên các mục tiêu và chỉ số định lượng.

Xác định và giảm thiểu các rủi ro và vấn đề có thể ảnh hưởng đến việc delivery dự án và đảm bảo kế hoạch dự phòng được triển khai

Trực tiếp tham gia các cuộc họp sprint planning, daily standup, và sprint review để cung cấp hỗ trợ và giải đáp thắc mắc về yêu cầu sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Có từ2 năm làm việc với tư cách là Product Owner

Kỹ năng tốt và có kinh nghiệm trong việc nhận yêu cầu từ các phòng ban

Có kinh nghiệm trong việc cộng tác với Developer, Tester, Project Manager và UX / UI

Có kiến thức tốt về UI / UX.

Quen thuộc với quy trình và nguyên tắc Agile.

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề nhạy bén.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại điện tử / Logistics Vận tải là một điểm cộng lớn

Kinh nghiệm sử dụng Jira và Confluence là điểm cộng

Có kinh nghiệm vẽ wireframe / mockup, sử dụng các công cụ wireframing (Balsamiq, figma là một điểm cộng)

Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ

Mức thu nhập $1000 - $1300

Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn

Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí)

Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI

Thưởng năm hấp dẫn

2. Đào tạo - Phát triển

Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty

Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

3. Môi trường làm việc

Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ.

Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng

Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác

Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....

