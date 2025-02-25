Tuyển Sales Engineer Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cồ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cồ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
- Hải Phòng: Số 7 Lô 8A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Địa điểm làm việc: Hải Phòng
- Tìm kiếm và thuyết phục khách hàng mới sử dụng các gói dịch vụ của Daikin
- Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có: thường xuyên liên hệ, giải đáp thắc mắc, cập nhật và đề xuất các gói dịch vụ mới
- Quản lý hồ sơ khách hàng và ghi lại thông tin các giao dịch, thỏa thuận
- Chuẩn bị hợp đồng; đàm phán, thương lượng với khách hàng
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh và các công việc theo sự phân công của quản lý
- Lên lịch dịch vụ theo Hợp đồng đã ký với khách hàng và phối hợp với các bộ phân liên quan. Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu hoàn thành với khách hàng để đảm bảo doanh số hàng tháng được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm bán hàng (dịch vụ bảo trì, dịch vụ giá trị gia tăng,…) cho sản phẩm kỹ thuật tương đương.
- Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cồ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cồ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
