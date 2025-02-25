Tuyển Sales Engineer Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cồ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: Hải Phòng

- Tìm kiếm và thuyết phục khách hàng mới sử dụng các gói dịch vụ của Daikin

- Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có: thường xuyên liên hệ, giải đáp thắc mắc, cập nhật và đề xuất các gói dịch vụ mới

- Quản lý hồ sơ khách hàng và ghi lại thông tin các giao dịch, thỏa thuận

- Chuẩn bị hợp đồng; đàm phán, thương lượng với khách hàng

- Thực hiện kế hoạch kinh doanh và các công việc theo sự phân công của quản lý

- Lên lịch dịch vụ theo Hợp đồng đã ký với khách hàng và phối hợp với các bộ phân liên quan. Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu hoàn thành với khách hàng để đảm bảo doanh số hàng tháng được giao.