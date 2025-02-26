Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEIKI
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEIKI

Sales Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEIKI

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh: Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Mô tả công việc
Tìm kiếm, khai thác và thu thập thông tin tạo tập khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa, Cơ khí...
- Có kinh nghiệm và hiểu về thiết bị, vật tư cung cấp cho các nhà máy Nhiệt điện, các nhà máy luyện nhôm, luyện đồng,...
- Có kinh nghiệm hiểu các thiết bị công nghiệp, cung cấp hoá chất cho các ngành công nghiệp.
- Có kinh nghiệm về đấu thầu mua sắm thiết bị trong nước, chào thầu các gói thầu cho các Doanh nghiệp có vốn nước ngoài,...
- Hoặc có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp trong các nhà máy than khoáng sản, nhiệt điện, lọc hóa dầu, các khu công nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEIKI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEIKI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEIKI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEIKI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 3 ngõ 51 Tương Mai Hoàng Mai Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

