Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH SMART BUILDERS SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nghỉ lễ tết, phép năm, tham quan du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ. - Cơ hội tiếp cận với những dự án quy mô lớn, đa dạng trên toàn quốc. - Lộ trình phát triển, thăng tiến rộng mở; được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực của bản thân., Quận 7

Sales Engineer

- Lên kế hoạch làm việc và follow các Chủ đầu tư, Nhà thầu, tư vấn thiết kế trong lĩnh vực HVAC, sales các thiết bị trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm và lọc khuẩn không khí mà Công ty đang phân phối.

- Giới thiệu, tư vấn kỹ thuật và thuyết phục khách hàng lựa chọn thiết bị của Công ty đang phân phối.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu



- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Marketing ,Nhiệt lạnh, cơ điện lạnh,... hoặc các chuyên ngành có liên quan khác

- Ưu tiên các kỹ sư có kinh nghiệm từ 3 - 4 năm trở lên trong công tác tư vấn thiết kế, kinh doanh thiết bị điều hòa trung tâm.

- Có khả năng làm việc độc lập, và làm việc nhóm, tư duy tốt, chủ động trong công việc, chịu được áp lực cao.

- Có thể làm việc ngoài giờ hoặc tham gia vào các chuyến đi công tác dài ngày trong nước và nước ngoài

- Chịu khó, có tinh thần học hỏi, trách nhiệm, chú trọng kết quả và hợp tác trong công việc.

- Có ý thức cầu tiến, tinh thần trách nhiệm.

- Trình độ tiếng Anh cơ bản ( giao tiếp và email )



Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

