Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thoả thuận Lương cứng không phụ thuộc doanh số Quyền lợi Lương thưởng hấp dẫn Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ cùng với chế độ phúc lợi hấp dẫn Các ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước Các hoạt động tập thể Team Building giữa năm và tiệc tổng kết cuối năm, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Mô tả công việc
Tìm kiếm, khai thác và thu thập thông tin tạo tập khách hàng tiềm năng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa, Cơ khí...
- Có kinh nghiệm và hiểu về thiết bị, vật tư cung cấp cho các nhà máy Nhiệt điện, các nhà máy luyện nhôm, luyện đồng,...
- Có kinh nghiệm hiểu các thiết bị công nghiệp, cung cấp hoá chất cho các ngành công nghiệp.
- Có kinh nghiệm về đấu thầu mua sắm thiết bị trong nước, chào thầu các gói thầu cho các Doanh nghiệp có vốn nước ngoài,...
- Hoặc có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp trong các nhà máy than khoáng sản, nhiệt điện, lọc hóa dầu, các khu công nghiệp.
Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
