Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING

Sales Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 21, TT13, Khu đô thị Văn Phú, P. Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu, nghiên cứu về các mặt hàng mà công ty đang kinh doanh.
Chăm sóc và phát triển khách hàng có sẵn được công ty giao.
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới.
Lập phương án giá và xúc tiến chào hàng cho khách hàng (có bộ phận admin hỗ trợ).
Hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật cho khách hàng.
Theo dõi và đốc thúc tiến độ thực hiện đơn hàng.
Báo cáo công việc hàng tuần, tháng, quý, năm, … cho người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi không quá 35, sức khỏe tốt.
Trình độ: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Cơ khí / Truyền động thủy lực / Tự động hóa
Cơ khí / Truyền động thủy lực / Tự động hóa
Khả năng làm việc theo nhóm hoặc khả năng độc lập tốt, chịu được áp lực cao trong công việc.
Tinh thần trách nhiệm và khả năng tư duy cao trong công việc.
Đam mê kinh doanh, sẵn sàng đi công tác xa.
Đọc hiểu và dịch cơ bản tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở vị trí kỹ sư bán hàng tại các công ty cùng ngành.

Tại CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký hợp đồng lao động chính thức sau khi qua giai đoạn thử việc.
Được hưởng chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN, Công Đoàn).
Được thưởng lương tháng 13 hậu hĩnh (theo kết quả kinh doanh của Công ty).
Được thưởng Cổ Phiếu ưu đãi cổ tức nếu có thành tích Tốt.
Được hưởng sự quan tâm của Công ty như: Hiếu hỉ, Sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING

CÔNG TY CP PHÚ CƯỜNG HOLDING

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 21, TT13, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

