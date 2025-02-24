Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY ĐÓNG GÓI MIKYO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trưởng nhóm Kinh doanh . Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với các đối tác nước ngoài . Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc . Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết Âm lịch ; Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Đi du lịch nghỉ mát hàng năm; Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, văn nghệ ,ngày hội thể thao...); Tính chất công việc ổn định, văn hóa công ty thân thiện. Hỗ trợ tiền điện thoại,, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm công ty sản xuất như:

- Giải pháp tự động hóa cho nhà máy

-

Giải pháp đóng gói tự động

Máy đóng gói.

Thiết bị tiêu hao trong khâu đóng gói

2. Thực hiện và triển khai các kế hoạch kinh doanh của công ty.

3. Chịu trách nhiệm khảo sát, tìm kiếm và mở rộng khách hàng.

4. Duy trì, chăm sóc, hỗ trợ với các khách hàng hiện có.

5. Báo cáo công việc hàng tuần, tháng cho trưởng phòng kinh doanh.

6. Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: cơ khí chế tạo, cơ điện tử, điện, điện tự động hóa; Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại Thương nhưng am hiểu về kỹ thuật, cơ khí, máy móc.

Trung thực, siêng năng, kiên nhẫn, nhiệt tình, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm;

Đam mê, tâm huyết với công việc và sự nghiệp;

Kinh nghiệm: ít nhất 01-02 năm kinh nghiệm kinh doanh hoặc có đam mê về một trong số các lĩnh vực sau: lĩnh vực kỹ thuật , công nghiệp, thiết bị công nghiệp, thiết bị đóng gói, máy đóng gói .

Yêu cầu khác: Ưu tiên ứng viên Giao tiếp tiếng Anh/ Nhật, có bằng lái xe oto là điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY ĐÓNG GÓI MIKYO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng: 10 - 18 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY ĐÓNG GÓI MIKYO

