Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: TP Bà Rịa ...và 13 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

Kế hoạch kinh doanh: – Thực hiện kế hoạch kinh doanh của bộ phận. – Tìm kiếm, khai thác khách hàng. Cung cấp dịch vụ; – Thực hiện cung cấp các sản phẩm tín dụng, huy động; dịch vụ thẻ, thanh toán quốc tế... của Ngân hàng tới đối tượng khách hàng nhanh chóng, chính xác, an toàn với chất lượng phục vụ tận tình, chu đáo. Thẩm định tín dụng: – Xác minh, thẩm định các hồ sơ vay, bảo lãnh; đề xuất ý kiến về cấp phát tín dụng, gia hạn và bảo lãnh.

Cung cấp dịch vụ; – Thực hiện cung cấp các sản phẩm tín dụng, huy động; dịch vụ thẻ, thanh toán quốc tế... của Ngân hàng tới đối tượng khách hàng nhanh chóng, chính xác, an toàn với chất lượng phục vụ tận tình, chu đáo.

Thẩm định tín dụng: – Xác minh, thẩm định các hồ sơ vay, bảo lãnh; đề xuất ý kiến về cấp phát tín dụng, gia hạn và bảo lãnh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến Thức: – Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. – Chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng... – Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên. – Vi tính: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. – Có khả năng tạo dựng và phát triển các mối quan hệ phục vụ hoạt động kinh doanh. Độ tuổi, giới tính, sức khỏe, lý lịch: – Giới tính: Nam/Nữ. – Độ tuổi: Không quá 35 tuổi. – Sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối. – Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt Kinh nghiệm: – Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng, kinh doanh, bán hàng trực tiếp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ưu tiên ứng viên ở vị trí tương đương các ngân hàng khác, kết quả làm việc tốt, không vi phạm kỷ luật. – Am hiểu tình hình kinh tế, xã hội của địa bàn được phân công.

Kiến Thức: – Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. – Chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng... – Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên. – Vi tính: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. – Có khả năng tạo dựng và phát triển các mối quan hệ phục vụ hoạt động kinh doanh.

Độ tuổi, giới tính, sức khỏe, lý lịch: – Giới tính: Nam/Nữ. – Độ tuổi: Không quá 35 tuổi. – Sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối. – Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt

Kinh nghiệm: – Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng, kinh doanh, bán hàng trực tiếp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ưu tiên ứng viên ở vị trí tương đương các ngân hàng khác, kết quả làm việc tốt, không vi phạm kỷ luật. – Am hiểu tình hình kinh tế, xã hội của địa bàn được phân công.

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham dự các lớp đào tạo nhà quản lý chuyên nghiệp để phát triển nghề nghiệp; Chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm theo quy định pháp luật, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe theo Quy định của KienlongBank; Được hỗ trợ chi phí xăng xe, tiền điện thoại, chế độ công tác,... Được thưởng theo kết quả thu hồi nợ, hiệu quả kinh doanh, các khoản chi bổ sung theo kết quả hoạt động của đơn vị và kết quả công việc của cá nhân; Thưởng tháng 13, các khoản thưởng năm, lễ, tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company

