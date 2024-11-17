Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Long Thành ...và 9 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm dịch vụ công ty: thẻ tín dụng & gói vay (tiền mặt, trả góp,...)
Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ
Hỗ trợ, theo dõi, chăm sóc và giải đáp kịp thời các nhu cầu của khách hàng cũ.
Đi thị trường để hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng (nếu cần)
Thời gian làm việc: tùy theo khu vực (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
Được đào tạo nghiệp vụ có tính lương trước khi bắt đầu công việc
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ đủ 20 tuổi trở lên, có bằng tốt nghiệp.
Giao tiếp lưu loát, tự tin
Có giọng nói tốt
Ham học hỏi, biết lắng nghe
Có tinh thần cầu tiến để phát triển sự nghiệp
Mở cơ hội cho các bạn khuyết tật, vận động nhẹ, có thể nghe nói đọc nhìn, sử dụng tin học văn phòng.
Tại Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + phụ cấp cơm trưa + thưởng thành tích: tổng thu nhập từ 10 triệu/tháng trở lên
Thưởng lương tháng 13
Thưởng các chương trình Sales
Đóng BHXH, BHTN, BHYT trên 100% lương
Thẻ bảo hiểm Aon bảo lãnh viện phí toàn diện
Khám sức khỏe định kỳ thường niên
Du lịch
Cơ hội đào tạo, phát triển nghề nghiệp lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company
