Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Long Thành ...và 9 địa điểm khác

Chăm sóc khách hàng

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm dịch vụ công ty: thẻ tín dụng & gói vay (tiền mặt, trả góp,...)

Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ

Hỗ trợ, theo dõi, chăm sóc và giải đáp kịp thời các nhu cầu của khách hàng cũ.

Đi thị trường để hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng (nếu cần)

Thời gian làm việc: tùy theo khu vực (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)

Được đào tạo nghiệp vụ có tính lương trước khi bắt đầu công việc

Yêu Cầu Công Việc

Từ đủ 20 tuổi trở lên, có bằng tốt nghiệp.

Giao tiếp lưu loát, tự tin

Có giọng nói tốt

Ham học hỏi, biết lắng nghe

Có tinh thần cầu tiến để phát triển sự nghiệp

Mở cơ hội cho các bạn khuyết tật, vận động nhẹ, có thể nghe nói đọc nhìn, sử dụng tin học văn phòng.

Quyền Lợi

Lương cơ bản + phụ cấp cơm trưa + thưởng thành tích: tổng thu nhập từ 10 triệu/tháng trở lên

Thưởng lương tháng 13

Thưởng các chương trình Sales

Đóng BHXH, BHTN, BHYT trên 100% lương

Thẻ bảo hiểm Aon bảo lãnh viện phí toàn diện

Khám sức khỏe định kỳ thường niên

Du lịch

Cơ hội đào tạo, phát triển nghề nghiệp lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển

