Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KFC VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: TP Phan Rang Tháp Chàm

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Học hỏi/ thực hành tất cả các công việc để trở thành quản lý nhà hàng theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Yum Restaurant International -YRI.

Hỗ trợ Cửa hàng trưởng vận hành tốt nhà hàng: quản lý nhân viên, quản lý hàng hóa, sắp xếp lịch làm việc, chấm công, lập báo cáo và kiểm kê cuối ngày, tuần, tháng và quý.

Làm việc theo ca theo sắp xếp của Cửa hàng trưởng. Sẵn sàng làm việc các ngày lễ, Tết.

Các công việc khác được giao bởi cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Chấp nhận ứng viên mới ra trường. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc thực tế. Các bạn sẽ làm việc luân phiên tại các vị trí nhân viên tại tất cả các bộ phận trong nhà hàng (lobby, cashier, supply, cook) như một cách huấn luyện thực tiễn trong vòng 2 tháng.

Khả năng làm việc và quản lý đội nhóm; giải quyết vấn đề tốt

Năng động, nhiệt tình, trung thực, ham học hỏi, cầu tiến

Tinh thần phục vụ khách hàng

Làm việc xoay ca: sáng, chiều

Tại CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KFC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng doanh số hằng tháng

Ngày nghỉ: 12 ngày phép năm nghỉ hưởng nguyên lương

Tham gia bảo hiểm xã hội sau 2 tháng thử việc ( Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp)

Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24,Có thêm Bảo hiểm sức khỏe

KFC Voucher

Tham gia các hoạt động của nhà hàng và công ty

Mức lương cạnh tranh

Làm việc trong môi trường năng động

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội rộng mở

Được đào tạo kỹ năng bài bản từ các anh/chị quản lý cấp cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KFC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin