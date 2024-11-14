Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KFC VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KFC VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: TP Phan Rang Tháp Chàm
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Học hỏi/ thực hành tất cả các công việc để trở thành quản lý nhà hàng theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Yum Restaurant International -YRI.
Hỗ trợ Cửa hàng trưởng vận hành tốt nhà hàng: quản lý nhân viên, quản lý hàng hóa, sắp xếp lịch làm việc, chấm công, lập báo cáo và kiểm kê cuối ngày, tuần, tháng và quý.
Làm việc theo ca theo sắp xếp của Cửa hàng trưởng. Sẵn sàng làm việc các ngày lễ, Tết.
Các công việc khác được giao bởi cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Chấp nhận ứng viên mới ra trường. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc thực tế. Các bạn sẽ làm việc luân phiên tại các vị trí nhân viên tại tất cả các bộ phận trong nhà hàng (lobby, cashier, supply, cook) như một cách huấn luyện thực tiễn trong vòng 2 tháng.
Khả năng làm việc và quản lý đội nhóm; giải quyết vấn đề tốt
Năng động, nhiệt tình, trung thực, ham học hỏi, cầu tiến
Tinh thần phục vụ khách hàng
Làm việc xoay ca: sáng, chiều
Tại CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KFC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng doanh số hằng tháng
Ngày nghỉ: 12 ngày phép năm nghỉ hưởng nguyên lương
Tham gia bảo hiểm xã hội sau 2 tháng thử việc ( Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp)
Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24,Có thêm Bảo hiểm sức khỏe
KFC Voucher
Tham gia các hoạt động của nhà hàng và công ty
Mức lương cạnh tranh
Làm việc trong môi trường năng động
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội rộng mở
Được đào tạo kỹ năng bài bản từ các anh/chị quản lý cấp cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KFC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
