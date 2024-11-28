Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: 09 TRiệu Quốc Đạt, P Điện Biên, Tp Thanh Hoá, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của Công ty.
- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.
- Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư,... liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các hoạt động pháp lý cho việc mở rộng quy mô hoạt động của Công ty.
- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Các công việc khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật và các chuyên ngành khác có liên quan.
- Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề tốt, có khả năng làm việc độc lập.
- Khả năng giao tiếp, thuyết phục, truyền đạt và kỹ năng thiết lập các mối quan hệ tốt.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xăng dầu.

Tại Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 9 – 11 triệu/tháng (thỏa thuận khi phỏng vấn).
- BHXH theo quy định hiện hành.
- Chế độ thưởng lễ, tết, liên hoan du lịch hàng năm
- Môi trường làm việc trẻ năng động, lộ trình thăng tiến công việc rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc

Công ty TNHH vận tải và thương mại xăng dầu Thiên Phúc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: SN 09 Triệu Quốc Đạt, P. Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

