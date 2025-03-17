Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Nano Đông Trùng Hạ Thảo Thanh Hóa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 20 Triệu

Hộ Kinh Doanh Nano Đông Trùng Hạ Thảo Thanh Hóa
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Hộ Kinh Doanh Nano Đông Trùng Hạ Thảo Thanh Hóa

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ Kinh Doanh Nano Đông Trùng Hạ Thảo Thanh Hóa

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa:

- SN 17 Nguyễn phúc Chu, Phường Nam Ngạn, Thành Phố Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Mở rộng thị trường
- Tìm kiếm khách hàng mới
- Chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn
- Có khả năng đi thị trường
- Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng

Tại Hộ Kinh Doanh Nano Đông Trùng Hạ Thảo Thanh Hóa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15- 20 triệu
- Chế độ theo đúng luật LĐXH
- Thưởng lễ, tết , hoàn thành chỉ tiêu theo đợt
- Được đào tạo kiến thức kinh doanh
- Trợ cấp xăng xe, cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nano Đông Trùng Hạ Thảo Thanh Hóa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Nano Đông Trùng Hạ Thảo Thanh Hóa

Hộ Kinh Doanh Nano Đông Trùng Hạ Thảo Thanh Hóa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 17 Nguyễn Phúc Chu, Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

