Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần ô tô MG Thanh Hoá làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - Phố 2, P. Quảng Hưng,Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn bán xe ô tô MG tới khách hàng và chăm sóc lại khách hàng cũ đã mua xe.

Tìm kiếm khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội

Tham gia các sự kiện lái thử xe & sự kiện truyền thông của công ty

Xử lý hồ sơ giấy tờ, liên hệ các đơn vị tài chính & bảo hiểm để hoàn thiện và giao xe tới khách hàng

Báo cáo kết quả bán hàng & chăm sóc sau bán hàng cho cấp trên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Siêng năng, nhanh nhẹn, ham học hỏi.

Có trách nhiệm trong công việc

Có định hướng gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty cổ phần ô tô MG Thanh Hoá Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm y tế & bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước.

Lương thưởng hấp dẫn ( lương siêu tốt nếu có năng lực ).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng mềm, nghiệp vụ.

Được hỗ trợ bữa trưa tại công ty.

