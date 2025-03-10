Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần ô tô MG Thanh Hoá làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần ô tô MG Thanh Hoá
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa:
- Phố 2, P. Quảng Hưng,Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tư vấn bán xe ô tô MG tới khách hàng và chăm sóc lại khách hàng cũ đã mua xe.
Tìm kiếm khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội
Tham gia các sự kiện lái thử xe & sự kiện truyền thông của công ty
Xử lý hồ sơ giấy tờ, liên hệ các đơn vị tài chính & bảo hiểm để hoàn thiện và giao xe tới khách hàng
Báo cáo kết quả bán hàng & chăm sóc sau bán hàng cho cấp trên
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Siêng năng, nhanh nhẹn, ham học hỏi.
Có trách nhiệm trong công việc
Có định hướng gắn bó lâu dài với công ty.
Tại Công ty cổ phần ô tô MG Thanh Hoá Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm y tế & bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước.
Lương thưởng hấp dẫn ( lương siêu tốt nếu có năng lực ).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng mềm, nghiệp vụ.
Được hỗ trợ bữa trưa tại công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ô tô MG Thanh Hoá
