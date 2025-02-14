Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH A-Blue làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 25, HH23, Vinhome Star City, Phường Đông Hải, TP Thanh Hoá, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc trực tiếp với nhà cung cấp hàng hoá và các bên liên quan đến cửa hàng quản lý.

- Làm việc trực tiếp với người bán hàng, thực hiện các công việc hỗ trợ bán hàng liên quan đến cửa hàng quản lý.

- Tổng hợp, thống kê doanh thu bán hàng mỗi ngày.

- Cập nhật, quản lý dữ liệu khách hàng trên hệ thống.

- Theo dõi các đơn hàng, giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng của cửa hàng quản lý.

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc, các vấn đề cần giải quyết của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ qua các kênh bán hàng.

- Tiếp nhận và quản lý khiếu nại, tranh chấp của khách hàng. Chủ động giải quyết hoặc cung cấp thông tin tới các bộ phận phù hợp để xử lý khiếu nại, tranh chấp đó.

- Tham gia xây dựng và quản lý kênh thông tin nhằm giúp khách hàng có được câu trả lời về yêu cầu của mình một cách nhanh chóng và chính xác nhất (hướng dẫn thông tin về giá cả sản phẩm, dịch vụ,...)

- Theo dõi và liên tục cập nhật các chính sách về sản phẩm/dịch vụ của công ty trên trang thương mại điện tử.

- Thực hiện khảo sát khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, ghi nhận phản hồi giúp cải thiện sản phẩm, dịch vụ

- Lập báo cáo trình cấp trên về khảo sát khách hàng, độ thỏa mãn với sản phẩm dịch vụ và đưa ra đề xuất cải thiện, nâng cao chất lượng công việc.

- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Leader.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh thành thạo.

- Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên cử nhân kinh tế đã có kinh nghiệm làm việc.

- Có kinh nghiệm làm sales, chăm sóc khách hàng.

- Phong cách làm việc chỉn chu, cẩn thận, lịch sự, chuyên nghiệp

- Chủ động, ham học hỏi, có tư duy nhanh nhạy

Tại Công ty TNHH A-Blue Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 6-8 triệu + phụ cấp + Thưởng theo doanh thu (Thỏa thuận khi phỏng vấn).

- Chế độ nghỉ lễ , Tết theo đúng quy định nhà nước.

- Hưởng các loại phụ cấp theo chế độ của công ty (ăn trưa, BH, ...).

- Chế độ thưởng cuối năm, các ngày lễ tết.

- Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí khác (sinh nhật công ty, sinh nhật các thành viên.

- Tham gia du lịch theo chính sách của công ty.

- Được làm việc trong môi trường trẻ, tôn trọng công bằng-minh bạch-chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH A-Blue

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin