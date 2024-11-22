Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

- Tiền Giang

- Đà Nẵng ...và 4 địa điểm khác, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Về Vòng Xanh/Xedapvn:
Vòng Xanh/Xedapvn là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ xe đạp và xe điện tại Việt Nam, với hệ thống phân phối trải rộng khắp cả nước. Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Làm việc tại Vòng Xanh/Xedapvn, bạn không chỉ tham gia vào một môi trường năng động, chuyên nghiệp mà còn có cơ hội phát triển sự nghiệp trong một ngành hàng đang phát triển mạnh mẽ.
Chi tiết công việc:
1. Lập kế hoạch bán hàng, thực hiện và đạt kết quả kinh doanh được giao:
+Xây dựng kế hoạch bán hàng cá nhân hoặc khu vực, bao gồm mục tiêu doanh số và các chiến lược để đạt được chúng;
+Theo dõi tiến độ bán hàng và đảm bảo đạt các chỉ tiêu doanh số được giao;
+Tạo các ý tưởng và thực hiện các chiến dịch thúc đẩy bán hàng;
2. Quản lý và duy trì phát triển khách hàng đại lý hiện tại: Kết nối với khách hàng thường xuyên, chủ động hỗ trợ khách hàng trong công việc bán hàng, kịp thời giải quyết các vấn đề hoặc khiếu nại, bảo hành, chính sách của khách hàng để đảm bảo sự hài lòng;
2. Quản lý và duy trì phát triển khách hàng đại lý hiện tại:
3. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty;
3. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới:
4. Báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh: Phân tích dữ liệu bán hàng, để có phương án xử lý vấn đề phát sinh, và đưa ra các kế hoạch bán hàng và vận hành hiệu quả.
4. Báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh
5. Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 7 (8h30-17h30)
5
Thời gian làm việc:
6. Khu vực làm việc:

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam (sn 93-2k2), Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
Có kinh nghiệm làm trong mảng FMCG là 1 lợi thế, có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương;
Có laptop cá nhân;
Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe tốt;
Kỹ năng xử lý vấn đề, làm việc độc lập;
Biết lái xe ô tô là một lợi thế (đôi khi sẽ di chuyển đi công tác các tỉnh lân cận);
Tính cách: Chăm chỉ, Chịu khó,Trung thực, Willing-to-do, Sẵn sang di chuyển công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 8 triệu (phụ thuộc vào kinh nghiệm) + Hoa hồng doanh thu. Thu nhập trung bình từ 12 triệu/ tháng, thử việc full lương thưởng.
- Trợ cấp (xăng xe, phí đi công tác, cơm trưa,..)
- Thưởng theo % doanh thu của công ty theo quý, năm.
- Được đảm bảo các quyền lợi cơ bản theo luật lao động:ngày phép, BHXH, lương tháng 13,...
- Thời gian làm việc linh hoạt
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đối tác là các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế
- Du lịch tối thiểu 1 lần / năm (Company Trip ), party thường xuyên cùng với Công ty,..
- Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và Kỹ năng
- Được đào tạo trực tiếp từ những chuyên gia giỏi nhất của công ty về Cách thức tìm kiếm khách hàng, kỹ năng bán hàng, chăm sóc, tư vấn, chốt giao dịch,
- Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và các khóa đào tạo tư duy, kỹ năng khác miễn phí, thường xuyên....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở HCM: Khu Sala City, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh và Trụ sở Hà Nội: 59-61 Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

