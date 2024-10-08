Tuyển Telemarketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Telemarketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC)
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC)

Telemarketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 41 Ngô Quang Huy, Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nắm vững thông tin liên quan đến sản phẩm của doanh nghiệp, bao gồm các đặc điểm, ưu điểm và tính năng của sản phẩm Phân tích và hiểu rõ sản phẩm của đối thủ để so sánh và đánh giá ưu nhược điểm của sản phẩm mình Gọi điện thoại đến khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại để giới thiệu và thuyết phục khách hàng mua hàng Hiểu và ghi nhận nhu cầu của khách hàng để cung cấp thông tin, dữ liệu phù hợp, giúp khách hàng giải quyết các vấn đề mà họ đang gặp phải Xử lý các khiếu nại và thắc mắc từ khách hàng liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp Theo dõi và cập nhật liên tục các chính sách, chương trình khuyến mãi, và thông tin mới nhất về sản phẩm, sau đó chia sẻ thông qua các kênh truyền thông xã hội Tương tác và phối hợp với các bộ phận/ phòng ban để đạt được các mục tiêu kinh doanh đã được đề ra Chuẩn bị và lập báo cáo kết quả hoạt động theo tuần, quý, tháng và năm theo sự hướng dẫn từ cấp quản lý.
Nắm vững thông tin liên quan đến sản phẩm của doanh nghiệp, bao gồm các đặc điểm, ưu điểm và tính năng của sản phẩm
Phân tích và hiểu rõ sản phẩm của đối thủ để so sánh và đánh giá ưu nhược điểm của sản phẩm mình
Gọi điện thoại đến khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại để giới thiệu và thuyết phục khách hàng mua hàng
Hiểu và ghi nhận nhu cầu của khách hàng để cung cấp thông tin, dữ liệu phù hợp, giúp khách hàng giải quyết các vấn đề mà họ đang gặp phải
Xử lý các khiếu nại và thắc mắc từ khách hàng liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp
Theo dõi và cập nhật liên tục các chính sách, chương trình khuyến mãi, và thông tin mới nhất về sản phẩm, sau đó chia sẻ thông qua các kênh truyền thông xã hội
Tương tác và phối hợp với các bộ phận/ phòng ban để đạt được các mục tiêu kinh doanh đã được đề ra
Chuẩn bị và lập báo cáo kết quả hoạt động theo tuần, quý, tháng và năm theo sự hướng dẫn từ cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp tốt Có định hướng mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng Tỉ mỉ, cận thận, có tư duy logic tốt Kỹ năng tin học văn phòng (excel, word). Vui vẻ, hoà đồng, năng động Có laptop và xe máy
Khả năng giao tiếp tốt
Có định hướng mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng
Tỉ mỉ, cận thận, có tư duy logic tốt
Kỹ năng tin học văn phòng (excel, word).
Vui vẻ, hoà đồng, năng động
Có laptop và xe máy

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương Cứng + % Hoa hồng cá nhân + Thưởng nóng
● Lộ trình tăng lương/tăng level minh bạch, dựa trên số liệu, Performance Review 06 tháng/lần. (Quyền lợi hiếm tại Việt Nam) ESOP = Employee Stock Ownership Plan: Chính sách khen thưởng dành cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho công ty. ● Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty khi là nhân viên chính thức: 12 ngày nghỉ phép có lương/năm,. ● Đề cao Employee Well-being của từng thành viên: vô vàn hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour Thứ 6 hàng tuần, TeamBuilding, Year End Party, (đặc biệt) phòng Gym on-site, bể bơi, thư viện đọc sách miễn phí nằm trong tổ hợp dịch vụ của khu văn phòng, v.v... ● Văn hóa học tập mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động Onboarding-New- Builders. Hàng loạt series Monthly Learning, Sharing, Training, Mentoring hấp dẫn. Ngoài ra, Datacenters còn giúp mỗi cá nhân thỏa mãn và tối đa hóa nhu cầu ham học thông qua các event hợp tác, mời các chuyên gia có chuyên môn xuất sắc về đào tạo & đầu tư cho những cá nhân có tinh thần ham học hỏi tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực . ● Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho tư nhân & doanh nghiệp. ● Tất cả nhân viên mới đều được học về CSE (bình đẳng giới, định kiến giới, xu hướng tính dục, v.v...) và văn hóa ứng xử nơi công sở (cách giao tiếp, teamwork, comment, feedback, v.v...) ngay từ khi onboard. ● Tôn trọng sự đa dạng, LGBTQ+ friendly, 100% restroom đều là Gender- Neutral WC.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Vincom Thảo Điền, Tháp T3 Masteri Thảo điền Thảo Điền Quận 2 tp Hồ Chí Minh

