Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng các chương trình hàng tháng/quý năm đối với thành viên để nhằm tăng lượt tải và lượt chuyển đổi từ thành viên sang hội viên
- Xây dựng các chiến dịch marketing để tăng số lượng người dùng, lượng khách hàng tham gia app. Có hướng sử dụng chi phí marketing hợp lý quy ra tỷ lệ KPI phải đáp ứng
- Tìm kiếm đối tác và khách hàng cho sản phẩm phần mềm trên các nền tảng số như: Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube ...
- Xây dựng bài viết giới thiệu sản phẩm hàng ngày
- Phối hợp cùng Phòng Marketing để hoàn thành công việc được giao
- Thực hiện các công việc khác từ Trưởng phòng Kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ở các vị trí Sales, Digital marketing, Phát triển kinh doanh ...
- Tốt nghiệp các chuyên ngành QTKD, Marketing, Kinh tế, Thương mại ...
- Có khả năng teamwork, quản lý công việc tốt
- Tuyệt hơn nữa nếu bạn từng làm việc tại công ty lĩnh vực CNTT/Bất động sản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Chinh phục khách hàng, đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của ngành Bất động sản
- Nhận mức lương cùng nhiều benefit hấp dẫn (BHXH, thưởng, tăng lương định kỳ, ...)
- Cháy hết mình cùng các đồng đội Khối Kinh doanh trong công việc và các buổi party - “Work hard, play hard”
- Tìm đồng đội relax xong những giờ làm việc căng thẳng với các hoạt động: đá bóng, cầu lông, gym, cafe tâm sự hay cả du lịch Summoner’s Rift
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VARS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI