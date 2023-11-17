Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO
Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 23 Trường Thi 1, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Đến 15 Triệu
- Tìm kiếm nguồn đơn vị Agency Marketing tổng thể, SEO in-house để tiếp cận, tư vấn và mời hợp tác sử dụng dịch vụ Guest Post.
- Nhận data khách hàng có nhu cầu được đổ về từ bộ phận Marketing. Trung bình nhận 10 data/ngày để giới thiệu dịch vụ.
- Tiếp cận khách hàng thông qua telesale/nhắn tin để giới thiệu sản phẩm Toplist.
- Tư vấn sản phẩm và dịch vụ quảng bá thương hiệu Toplist theo nhu cầu khách hàng, chạy KPI doanh số theo tháng.
- Ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau bán. Doanh thu tối thiểu cần đạt 80 triệu/tháng.
- Cập nhật dữ liệu khách hàng & báo cáo tiến độ trên hệ thống dữ liệu.
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên ở tất cả các chuyên ngành
- Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương hoặc vị trí Chăm sóc khách hàng, Tư vấn viên,...
- Năng lực Sale: Tự tin giao tiếp, khả năng sử dụng ngôn từ tốt, có tố chất bán hàng.
- Giọng nói phổ thông, có thể thay đổi giọng nói linh hoạt.
- Kỹ năng nghiên cứu thị trường về lĩnh vực Marketing
- Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản: Excel và Word.
- Có laptop cá nhân
- Mong muốn phát triển nghề Sales lâu dài, không phải thử sức và trải nghiệm.
Tại Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: Thoả thuận theo năng lực (Lương cứng không phụ thuộc vào KPI doanh thu)
- Thu nhập: lên tới 15.000.000 đồng/tháng (Thưởng thành tích/tuần,tháng, quý)
- Hưởng các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định nhà nước.
- Brandoer Happy: Happy hours hàng tuần, Pantry hàng tháng, Fresh Day hàng quý, Team Building hàng năm, Sự kiện 8/3, 20/10, 19/11, Trung thu, Noel.
- Chính sách Brandoer Care: Có tổ chức Công Đoàn, Làm việc online dành cho phái nữ khi tới tháng, 1 ngày nghỉ phép/tháng, Mừng đám cưới, sinh nhật, Thăm ốm đau,....
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng theo line chuyên gia và line quản lý trong vòng 6 tháng - 1 năm.
- Cơ hội lớn phát triển thành chuyên gia trong lĩnh vực Sales Online, phát triển lên trưởng nhóm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
